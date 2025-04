ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran nach Zahlen zum ersten Quartal von 265 auf 240 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rüstungs- und Technologiekonzern sei optimistisch, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Montag vorliegenden Studie. So werde das Unternehmen höhere Kosten im Zusammenhang mit Importzöllen an die Kunden weitergeben./bek/nas;