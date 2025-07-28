|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 13:11:51
SAFRAN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 275 auf 310 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Triebwerksbauer und Technologiekonzern entsprechend angepasst und dabei auch die Prognoseerhöhung für dieses Jahr berücksichtigt, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung./rob/la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
292.90 €
|
Abst. Kursziel*:
5.84%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
292.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.06%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
11.08.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Juli einstuften (finanzen.net)
|
31.07.25
|SAFRAN-Aktie profitiert: SAFRAN erhöht Prognose für 2025 (Dow Jones)
|
31.07.25
|Triebwerksbauer Safran hebt Prognose für 2025 an - Aktie legt zu (AWP)
|
28.07.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
17.07.25