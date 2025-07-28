|Kurse + Charts + Realtime
SAFRAN Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 370 Euro angehoben. Die Stärke im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sollte bis zum Ende des Jahrzehnts ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum unterstützen, schrieb Adrien Rabier in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die mittelfristigen Ziele des Triebwerksherstellers seien zu konservativ und dürften nach oben korrigiert werden. Dazu habe die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie eine im Branchenvergleich attraktive Bewertung beschert./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
370.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
292.00 €
Abst. Kursziel*:
26.71%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
292.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.45%
Analyst Name::
Adrien Rabier
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
18.08.25
|EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
11.08.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in SAFRAN von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
04.08.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
31.07.25
|Wie Experten die SAFRAN-Aktie im Juli einstuften (finanzen.net)
31.07.25
|SAFRAN-Aktie profitiert: SAFRAN erhöht Prognose für 2025 (Dow Jones)
31.07.25
|Triebwerksbauer Safran hebt Prognose für 2025 an - Aktie legt zu (AWP)
28.07.25
|EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
21.07.25
|EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu SAFRAN S.A.
|09:14
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|260.36
|-2.35%
