SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

260.36
CHF
-6.27
CHF
-2.35 %
28.07.2025
BRXC
21.08.2025 09:14:39

SAFRAN Outperform

SAFRAN
260.36 CHF -2.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 320 auf 370 Euro angehoben. Die Stärke im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sollte bis zum Ende des Jahrzehnts ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum unterstützen, schrieb Adrien Rabier in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die mittelfristigen Ziele des Triebwerksherstellers seien zu konservativ und dürften nach oben korrigiert werden. Dazu habe die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie eine im Branchenvergleich attraktive Bewertung beschert./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Outperform
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
370.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
292.00 € 		Abst. Kursziel*:
26.71%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
292.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.45%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

