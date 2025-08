NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 290 auf 350 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Flugzeug- und Rüstungsindustrie halte die Stärke an, denn alle Bereiche erhielten starken Rückenwind, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Verteidigungsbereich böten sich gute Einstiegspunkte in einen attraktiven Superzyklus. Airbus ist jetzt ihr "Top Pick" im zivilen Luftfahrtbereich. Bei Unternehmen wie Safran werde die Stärke des Wartungs- und Ersatzteilmarktes durch die Nutzung älterer Flotten und eingeschränkter Ausmusterungen seitens der Fluggesellschaften untermauert./tih/mis;