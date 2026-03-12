Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'841 -0.9%  SPI 17'921 -0.2%  Dow 46'895 -1.1%  DAX 23'590 -0.2%  Euro 0.9037 0.2%  EStoxx50 5'749 -0.8%  Gold 5'114 -0.9%  Bitcoin 55'243 0.6%  Dollar 0.7844 0.4%  Öl 99.5 6.3% 
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

Geopolitik, Zahlen & Co. 12.03.2026 18:12:00

Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

Deutsche Rüstungsaktien haben zur Wochenmitte nach Zahlen von Rheinmetall deutlich nachgegeben. So steht es am Donnerstag um die Titel.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
80.04 CHF -1.16%
• Rheinmetall-Aktie nach Zahlen unter Druck
• Jahreszahlen des Branchenprimus bleiben hinter Erwartungen zurück
• Kapazitätsfragen und geopolitische Signale beeinflussen die Kursentwicklung im Sektor

Rüstungsaktien im Fokus

Nach den jüngsten Kursanstiegen haben deutsche Rüstungsaktien im Mittwochshandel deutlich nachgegeben. Die Rheinmetall-Aktie verlor letztlich 8,02 Prozent auf 1'520,50 Euro. Papiere von RENK gaben im XETRA-Handel letztlich 1,75 Prozent auf 54,33 Euro nach. Auch HENSOLDT rutschten um 1,74 Prozent auf 76,20 Euro ab, während die Aktien von Thyssenkrupp Marine Systems um 4,73 Prozent auf 89,65 Euro abrutschten.

Am Donnerstag zeigten sich überwiegend klare Aufschläge: Im XETRA-Handel notierte die Rheinmetall-Aktie 1,97 Prozent höher bei 1.550,50 Euro, während die RENK-Aktie um 0,53 Prozent auf 54,62 Euro anzog. Papiere von HENSOLDT notierten 3,15 Prozent im Plus bei 78,60 Euro, während sich die TKMS-Aktie als einzige mit -0,5 Prozent auf 89,20 Euro auf rotem Terrain zeigte.

Leonardo-Kurssprung treibt an

Ein überzeugender Ausblick des italienischen Branchenunternehmens Leonardo lieferte in Zeiten der weiter schwelenden Nahost-Konflikts einen bedeutenden Impuls dazu. Die Titel der Italiener gaben im Sektor die Richtung vor mit einem Kurssprung, der in Mailand mehr als neun Prozent gross war.

JPMorgan-Analyst David Perry verwies bei Leonardo auf neue Zielsetzungen bis 2030, die "sehr deutlich über dem Analystenkonsens" lägen. Er betonte ausserdem, dass die Zielsetzungen der Italiener einige weitere Treiber noch nicht berücksichtigt hätten. Perry erwähnte dabei Zukäufe wie die anstehende Übernahme von Iveco Defence Vehicles und einen potenziell anziehenden US-Verteidigungshaushalt.

Jahreszahlen von Rheinmetall

Ein zentraler Grund für die Schwäche im Sektor zur Wochenmitte war der Branchenprimus Rheinmetall. Der Konzern hatte seine Jahreszahlen veröffentlicht und blieb dabei hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Da Rheinmetall häufig als Orientierung für kleinere Wettbewerber gilt, wirken sich Enttäuschungen beim Schwergewicht auch auf andere Rüstungswerte aus.

Zwar stellte das Unternehmen für 2026 ein deutliches Umsatzwachstum in Aussicht, beim operativen Ergebnis konnten die Prognosen der Analysten jedoch nicht erreicht werden. Zusätzlich belasteten höhere Steuerzahlungen sowie steigende Investitionsausgaben den Nettogewinn. Am Markt wächst daher die Sorge, dass die zuletzt sehr hohen Wachstumserwartungen möglicherweise zu optimistisch bewertet wurden.

Strukturelle Faktoren im Blick

Auch strukturelle Faktoren sorgen für Zurückhaltung unter Anlegern. In der Branche steht weiterhin im Fokus, wie schnell Rekordaufträge tatsächlich in Umsatz umgesetzt werden können. Bei HENSOLDT zeigt sich zunehmend, dass zwischen Auftragseingang und Erlösrealisierung Zeit vergeht.

Ähnlich äusserte sich auch das Management von RENK. Demnach benötigt der Ausbau der Produktionskapazitäten Zeit. Deutliche Umsatzsprünge über die Marke von zwei Milliarden Euro seien erst ab 2028 realistisch. Für Investoren, die bereits kurzfristig - etwa im Jahr 2026 - mit starken Ergebnissprüngen gerechnet hatten, wirkt diese Perspektive dämpfend.

Geopolitisches Umfeld

Neben unternehmensspezifischen Themen spielt auch das geopolitische Umfeld eine Rolle für die Kursentwicklung. So reagieren die Märkte derzeit zum Beispiel sensibel auf Nachrichten rund um den Krieg im Nahen Osten. Während Nachrichten, die darauf hindeuten, dass geopolitische Konflikte noch lange andauern könnten, die Kurse der Rüstungsaktien steigen lassen können, können Berichte über mögliche Friedensinitiativen in grösseren Konfliktregionen die Erwartung einer dauerhaft besonders starken Nachfrage nach Rüstungsgütern abschwächen und für Kursverluste sorgen.

Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP

