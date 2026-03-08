Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.9011 -0.6%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’171 1.7%  Bitcoin 53’127 -4.0%  Dollar 0.7765 -0.6%  Öl 93.3 10.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie bald im KI-Rausch? Roboter Optimus könnte bereits 2026 Durchbruch erreichen
Tipps für die Karriere: Entspannte Strategien zum Joberfolg
NVIDIA-Aktie unter Beschuss: Goldman Sachs kritisiert den KI-Riesen
Gold, Öl & Co. in KW 10: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Suche...
Plus500 Depot

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Strategische Alianz 08.03.2026 12:41:35

Deutsches Satellitenprojekt: Allianz von Rheinmetall, Airbus und OHB nimmt Form an - Aktien im Blick

Deutsches Satellitenprojekt: Allianz von Rheinmetall, Airbus und OHB nimmt Form an - Aktien im Blick

In einem wegweisenden Schritt für die deutsche Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie haben sich drei deutsche Grosskonzerne für ein gemeinsames Grossprojekt zusammengeschlossen.

Airbus
159.35 CHF 0.17%
Kaufen Verkaufen
Bundeswehr plant Starlink-ähnliches Satellitennetz im niedrigen Erdorbit
• Bis zu 10 Milliarden Euro Volumen
• Rheinmetall/OHB und Airbus mit Allianz

Wie der Spiegel berichtet, planen der Rüstungskonzern Rheinmetall, der Luftfahrtriese Airbus und der Bremer Satellitenspezialist OHB eine strategische Allianz, um für die Bundeswehr ein eigenes, souveränes Satellitennetzwerk aufzubauen. Diese Initiative, die oft als "deutsches Mini-Starlink" bezeichnet wird, zielt darauf ab, die Abhängigkeit von US-amerikanischen Anbietern wie Elon Musks SpaceX zu reduzieren und die Kommunikationsfähigkeit der deutschen Truppen im All massiv zu stärken.

Stärkung der Souveränität im Blick

Ursprünglich galten die Unternehmen als Konkurrenten im Rennen um den milliardenschweren Auftrag der Bundeswehr. Während Rheinmetall und OHB bereits frühzeitig eine Kooperation prüften, positionierte sich Airbus zunächst als eigenständiger Wettbewerber. Die nun erfolgte Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen markiert eine überraschende Wende. Der Spiegel hebt hervor, dass dieses Bündnis die Realisierung des Projekts beschleunigen könnte, um das Ziel der Bundeswehr zu erreichen, bis zum Ende des Jahrzehnts "kriegstüchtig" zu sein. Angesichts der Erfahrungen im Ukraine-Krieg, in dem die Verfügbarkeit von Satelliten-Internet über Starlink eine entscheidende Rolle spielt, wird ein eigenes, unabhängiges Netz für die Führungssysteme der Armee als essenziell erachtet.

Technologischer Umfang und strategische Ziele

Das geplante System soll aus einer Konstellation von Kleinsatelliten im niedrigen Erdorbit (LEO) bestehen, die untereinander vernetzt sind. Durch diese Architektur wird die Abhängigkeit von Bodenstationen verringert und eine hochverfügbare, latenzarme Kommunikation für Panzer, Schiffe und Soldaten ermöglicht. Laut n-tv umfasst das Projekt ein geschätztes Auftragsvolumen von bis zu zehn Milliarden Euro. Rheinmetall, das unter der Leitung von Armin Papperger verstärkt in den Weltraumsektor expandiert, bringt dabei finanzielle Schlagkraft und neues Know-how durch Firmenübernahmen ein, während Airbus und OHB ihre langjährige Expertise im Satellitenbau beisteuern.

Kritische Stimmen und finanzielle Hürden

Trotz der strategischen Vorteile stösst die Allianz offenbar auf Bedenken hinsichtlich der Kosten und des Wettbewerbs. Durch den Zusammenschluss der wichtigsten deutschen Akteure entfällt der gegenseitige Bieterwettbewerb, was zu einer Direktvergabe durch das Verteidigungsministerium führen könnte. Laut Spiegel beanstanden Haushälter der Regierungskoalition bereits, dass mangelnder Wettbewerb bei Direktvergaben am Ende zu überhöhten Preisen führen könnte. Es wird befürchtet, dass das Projekt zwar schneller umgesetzt wird, aber letztlich deutlich teurer für den Steuerzahler ausfällt. Dennoch sieht das Konsortium in der Bündelung der Kräfte die einzige Möglichkeit, technologisch mit globalen Playern wie SpaceX mitzuhalten und eine nationale Sicherheitsinfrastruktur im All zu etablieren.

Ob die Aktien der drei Konzernriesen von den Nachrichten profitieren können, wird sich im Handel am Montag zeigen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Diese Verteidigungsaktien könnten für Anleger jetzt interessant werden

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.03.26 Airbus Outperform Bernstein Research
27.02.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 Airbus Overweight Barclays Capital
23.02.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 Airbus Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
06.03.26 Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
06.03.26 SMI fällt auf 4-Wochen-Tief
06.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Signale
05.03.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’627.96 18.86 S46BCU
Short 13’896.89 13.57 SG2BLU
Short 14’398.22 8.96 S4BB8U
SMI-Kurs: 13’095.55 06.03.2026 17:31:30
Long 12’517.27 20.00 S1FBQU
Long 12’220.94 13.85 SPMB5U
Long 11’681.05 8.93 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 159.35 0.17% Airbus SE

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.