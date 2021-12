Rivian auf der Überholspur: Positive Analystenkommentare könnten Tesla-Aktie gefährlich werden

• Rivian startet mit fulminantem Debüt an der Börse• Wall Street-Analysten positiv gestimmt• Noch viel Aufwärtspotenzial für Rivian-Aktie

Mit Hochspannung wurde das IPO von E-Autohersteller Rivian im November erwartet. Der Sprung aufs Börsenparkett entpuppte sich für den Tesla-Rivalen als voller Erfolg. Während der Ausgabepreis der Rivian-Aktie zuvor auf 78 US-Dollar festgesetzt worden war, startete das Papier mit 106,75 US-Dollar fast 37 Prozent darüber. 11,9 Milliarden US-Dollar konnte Rivian insgesamt durch das Börsendebüt erlösen. Damit profitierte das Unternehmen aus den USA von dem noch immer anhaltenden Elektro-Mobilitäts-Boom, der die Welt derzeit ergriffen hat. Insbesondere der Rivian E-Pickup-Truck R1T wird dabei als scharfe Konkurrenz zu Teslas Cybertruck angesehen, dessen Auslieferung frühestens 2022 geplant ist. Daneben startete diesen Monat bereits die Produktion für Rivians zweites Fahrzeug-Modell, den RS1.

Starke Unterstützung

Darüber hinaus punktet das US-Unternehmen mit starken Investoren, die im Hintergrund agieren. So ist der Versandriese Amazon mit 20 Prozent ein Grossaktionär des E-Autobauers und beschert diesem mit einer Bestellung von 100'000 Elektro-Transportern bereits ein volles Auftragsbuch. Und auch US-Traditionsunternehmen Ford gehört zu den Rivian-Beteiligten und verfolgt ein "strategisches Investment".

Wall Street-Bewertung positiv

Circa einen Monat nach dem IPO haben nun auch zahlreiche Wall Street-Analysten ihre Einschätzungen zu dem Tesla-Konkurrenten abgegeben - und diese fallen sehr positiv aus. So bewerten von den 13 FactSet-Analysten acht die Rivian-Aktie mit "Buy", einer mit "Overweight" und fünf mit dem Rating "Hold". Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich derweil auf 134,077 US-Dollar und gibt der Rivian-Aktie noch einen Spielraum nach oben. Aktuell tendiert das Papier bei 114,66 US-Dollar (Schlusskurs vom 10. Dezember 2021).

Bank of America Securities am optimistischsten

Dabei zeigt sich John Murphy von Bank of America Securities mit einem Preisziel von 170 US-Dollar am optimistischsten. Wie MarketWatch ihn zitiert, besteht Rivians Wettbewerbsvorteil in "der extrem umfassenden und gut strukturierten Geschäftsstrategie, zusätzlich zu einer soliden/innovativen Technologie und einem interessanten/attraktiven Produkt, validiert durch einen wichtigen Anker-Kunden (Amazon)". Zwar gibt der Analyst zu bedenken, dass dies natürlich nicht bedeute, dass ein Investment in Rivian frei von Risiken wäre, allerdings hätte der E-Autobauer "viel mehr Glaubwürdigkeit" als andere Rivalen. Trotzdem blieben "Auto-Tech"-Startups wie Rivian letztlich "sehr riskante Aktien".

JPMorgan bleibt vorsichtig

Zu den weniger optimistischen Experten gehört unterdessen JPMorgans Ryan Brinkman, und das obwohl die US-Investmentbank zu den führenden Unterzeichnern von Rivians IPO gehörte. Er lässt die Bewertung vorsichtiger ausfallen mit einem Kursziel von lediglich 104 US-Dollar und einem "Neutral"-Rating. Dabei ist der Analyst, wie MarketWatch aus einem Bericht zitiert, insgesamt schon optimistisch gegenüber Rivian eingestellt, da sich das Unternehmen durch seine starken strategischen Partner und seinem Fokus auf leichte sowie gewerbliche Fahrzeuge von anderen Konkurrenten absetze. Allerdings sei Brinkman skeptisch, was die Kosten zur Erreichung seiner Ziele und der hohen Bewertung des E-Startups anginge, weshalb das "neutral"-Rating eine gute Balance darstelle.

Wedbush Securities bullish

Dan Ives von Wedbush Securities gehört wiederum zu der bullishen Sorte. Er verpasste dem Rivian-Anteilsschein ein "Outperform"-Rating sowie ein Kursziel von 130 US-Dollar. Dabei sieht er insbesondere für den E-Autobauer gute Chancen, weil dieser sich mit seinem Pickup-Modell einen strategischen Platz auf dem E-SUV-Markt sichere, der in dieser Art noch gar nicht richtig existiere. "Angesichts der Beliebtheit und Verbrauchernachfrage für EVs auf dem Truck/SUV-Markt, glauben wir, dass Rivian in der Poleposition steht, um sich beträchtliche Marktanteile in dem EV-Rennen zu sichern, mithilfe des visionären CEO und Gründer R.J. Scaringe", zitiert MarketWatch Ives aus seiner Analyse.

Tesla in den Schatten gestellt

Trotz dieser verschiedenen Einschätzungen zeigt das Gesamtbild der Wall Street-Analysen, dass Rivian schon jetzt seinen ärgsten Konkurrenten Tesla in den Schatten stellt. So sieht die Mehrheit der FactSet-Analysten im Schnitt für den Tesla-Anteilsschein eine "Hold"-Bewertung vor. Das mittlere Kursziel, welches die Einschätzungen von 35 Analysten enthält, liegt mit 859,95 US-Dollar jedoch deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1'017,03 US-Dollar (Stand: 10. Dezember 2021). Nun bleibt nur abzuwarten, ob Rivian diesen hohen Erwartungen auch gerecht werden kann.

Redaktion finanzen.ch