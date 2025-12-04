Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’894 0.3%  SPI 17’740 0.4%  Dow 47’785 -0.2%  DAX 23’894 0.9%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 5’722 0.5%  Gold 4’211 0.2%  Bitcoin 74’100 -1.1%  Dollar 0.8021 0.3%  Öl 63.5 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Alphabet A29798540Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse
Nestlé-Aktie höher: Nestlé und weitere Konzerne von Stadt San Francisco verklagt
Neues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck - Saylor widerspricht deutlich
Baloise-Aktie leicht fester: Helvetia Baloise baut vor allem doppelt besetzte Stabsstellen ab
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
Suche...

Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Erwartungen der Experten 04.12.2025 18:01:00

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse

Hewlett Packard Enterprise legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Hewlett Packard Enterprise
18.32 CHF 3.77%
Kaufen Verkaufen

Hewlett Packard Enterprise öffnet am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,579 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,52 Prozent verringert. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,48 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,90 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 34,52 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

HPE-Aktie legt dennoch zu: Zahlen treffen Erwartungen nicht ganz
HPE-Aktie auf Talfahrt: Gewinnprognose für 2026 enttäuscht Anleger
HPE-Aktie gefragt: Positiver Ausblick von Hewlett Packard Enterprise beflügelt

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?