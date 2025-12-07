Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monats-Einschätzungen 07.12.2025 17:00:00

Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025

So schätzten Analysten die Nestlé-Aktie im letzten Monat ein.

Nestle
83.60 EUR -0.95%
Im vergangenen November haben 4 Experten die Aktie von Nestlé wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 85,75 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,92 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 79,83 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.90,00 CHF12,7426.11.2025
Bernstein Research79,00 CHF-1,0425.11.2025
RBC Capital Markets82,00 CHF2,7212.11.2025
JP Morgan Chase & Co.--05.11.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)92,00 CHF15,2403.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com