Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025

Im vergangenen November haben 4 Experten die Aktie von Nestlé wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 85,75 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,92 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 79,83 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 90,00 CHF 12,74 26.11.2025 Bernstein Research 79,00 CHF -1,04 25.11.2025 RBC Capital Markets 82,00 CHF 2,72 12.11.2025 JP Morgan Chase & Co. - - 05.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 92,00 CHF 15,24 03.11.2025

Redaktion finanzen.ch