07.12.2025 17:00:00
Die Expertenmeinungen zur Nestlé-Aktie im November 2025
So schätzten Analysten die Nestlé-Aktie im letzten Monat ein.
Im vergangenen November haben 4 Experten die Aktie von Nestlé wie folgt eingeschätzt.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nestlé ein Kursziel von 85,75 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,92 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 79,83 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 CHF
|12,74
|26.11.2025
|Bernstein Research
|79,00 CHF
|-1,04
|25.11.2025
|RBC Capital Markets
|82,00 CHF
|2,72
|12.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|05.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|92,00 CHF
|15,24
|03.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
