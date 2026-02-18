NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Gelingt dem KI-Giganten die nächste Überraschung?

• Analysten prognostizieren für das vierte Quartal einen Gewinn von 1,52 US-Dollar je Aktie• Umsatz soll im Jahresvergleich um rund 67 Prozent auf 65,56 Milliarden US-Dollar steigen• Marktteilnehmer fokussieren sich auf die Prognosen zur Blackwell-Auslieferung für das Fiskaljahr 2027

Die Spannung an der NASDAQ steigt spürbar an, während NVIDIA mit dem Stichtag 25. Februar kurz vor der Veröffentlichung seines Berichts zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 steht. Nach einem Jahr, in dem die Prozessoren des Unternehmens massgeblich zur Marktrally beigetragen haben, steht nun die Bestätigung der fundamentalen Stärke an. Marktbeobachter werten die kommenden Zahlen nicht nur als unternehmensspezifisches Update, sondern als entscheidendes Barometer für die globalen Investitionen in die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz. "Blackwell-Verkäufe gehen durch die Decke", kommentierte Jensen Huang, CEO von NVIDIA, bereits im Vorfeld der Veröffentlichung die aktuelle Situation am Markt.

Analysten erwarten massives Gewinn- und Umsatzwachstum bei NVIDIA

Die Konsensschätzungen der Analysten zeichnen ein Bild ungebrochenen Wachstums für den Chip-Spezialisten. Für das abgelaufene Quartal (bis zum 31. Januar 2026) wird ein bereinigter Gewinn pro Aktie von 1,52 US-Dollar erwartet, was einer Steigerung von fast 71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 0,89 US-Dollar entspräche. Beim Umsatz rechnen die Experten im Mittel mit einem Sprung auf 65,56 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,33 Milliarden US-Dollar erzielt wurden, spiegelt dies die weiterhin aggressive Expansion im Bereich der Rechenzentren wider.

Halbe Billion US-Dollar im Visier: Management mit massivem Ausblick

Besondere Aufmerksamkeit widmen die Investoren der Einführung der nächsten Chip-Plattformen Blackwell und Rubin. Die Finanzverantwortlichen des Konzerns gaben bereits einen aussergewöhnlich optimistischen Ausblick auf die kommenden Jahre. "Wir haben derzeit Sichtbarkeit für eine halbe Billion US-Dollar Umsatz mit Blackwell und Rubin vom Anfang dieses Jahres bis zum Ende des Kalenderjahres 2026", erklärte CFO Colette Kress im Rahmen der jüngsten Bilanzpressekonferenz gegenüber Analysten und Investoren. Diese enorme Summe von 500 Milliarden US-Dollar könnte die massive Auftragslage und die marktbeherrschende Stellung unterstreichen, die NVIDIA in der KI-Infrastruktur einnimmt. Marktteilnehmer warten nun gespannt auf Bestätigungen zu den aktuellen Produktionskapazitäten und dem exakten Timing der Auslieferungen für das Fiskaljahr 2027.

Was Analysten für die NVIDIA-Aktie erwarten

In den vergangenen Wochen sah sich die NVIDIA-Aktie einem leichten Abverkauf gegenüber, da Anleger vor dem wichtigen Termin Gewinne mitnahmen. Im laufenden Jahr steht so ein kleines Performance-Minus von knapp 2 Prozent zu Buche. Zuletzt kostete das Papier damit 182,81 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 13.02.2026). Dennoch bleibt die Analystenzunft überwiegend bullisch gestimmt: Von 39 erfassten Ratings durch TipRanks entfallen 37 auf "Buy", bei einem durchschnittlichen Kursziel von 260,38 US-Dollar. Die Marktstimmung wird zusätzlich durch die Sorge um effizientere KI-Modelle und geopolitische Spannungen in China beeinflusst, doch bleibt die Abhängigkeit der grossen Tech-Giganten von NVIDIA-Hardware vorerst das dominierende Thema am Parkett.

Redaktion finanzen.ch