Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’258 0.1%  SPI 18’204 0.1%  Dow 48’458 0.0%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9300 0.1%  EStoxx50 5’794 0.7%  Gold 4’367 0.8%  Bitcoin 69’436 1.0%  Dollar 0.7908 0.2%  Öl 62.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Alphabet A29798540
Top News
Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Preissenkungen für Abnehmmedikamente in China
NVIDIA-Aktie im Plus: Intel-Investment im Milliardenwert nun abgeschlossen
Palantir-Aktie im Fokus: Zwischen KI-Hype und allgemeiner Tech-Schwäche
Meta-Aktie fester: Milliarden-Zukauf von Manus - KI-Sprung voraus?
Lufthansa-Aktie fester: Neue Jets und alte Schatten - Luftverkehrskonzern feiert 100 Jahre
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Angekündigte Transaktion 30.12.2025 15:36:00

NVIDIA-Aktie im Plus: Intel-Investment im Milliardenwert nun abgeschlossen

NVIDIA-Aktie im Plus: Intel-Investment im Milliardenwert nun abgeschlossen

NVIDIA hat Intel-Aktien im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar gekauft. Die Transaktion war bereits im September in einem strategischen Abkommen zwischen den beiden Konzernen vereinbart worden.

NVIDIA
149.07 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen
• NVIDIA vollzieht angekündigte Investition in Intel
• Intel-Aktien für fünf Milliarden US-Dollar erworben
• Strategische Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und Intel

KI-Gigant NVIDIA hat den Kauf von Intel-Aktien im Wert von fünf Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das geht aus einer Einreichung vom Montag hervor. Die Transaktion war bereits im September in einem strategischen Abkommen zwischen den beiden Halbleiterkonzernen vereinbart worden.

Laut "Investing.com" erwarb NVIDIA nun 214'776'632 Intel-Aktien zu einem Preis von je 23,28 US-Dollar. Die Investition wurde im Rahmen einer Privatplatzierung gemäss Abschnitt 4(a)(2) des US-Securities Act von 1933 umgesetzt, was bedeutet, dass sie nicht über die Börse erfolgte, sondern direkt zwischen den Unternehmen vereinbart wurde.

Strategischer Schritt in turbulenten Zeiten

Für Intel, einst unangefochtener Marktführer bei PC-Prozessoren, kommt die Finanzspritze zu einem kritischen Zeitpunkt: Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Belastungen durch kapitalintensive Fertigungsausbauprogramme und Verzögerungen bei neuen Chipgenerationen auf sich genommen. Die frische Liquidität soll nun dazu beitragen, den Turnaround unter der neuen Unternehmensleitung voranzutreiben und Investitionen in zukunftsträchtige Bereiche wie KI-optimierte Halbleiter zu finanzieren.

Aber auch über die reine Kapitalzufuhr hinaus hat der Deal eine weitreichende strategische Dimension. NVIDIA und Intel hatten bereits im Rahmen ihrer September-Ankündigung eine engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer Plattformen für Datenzentren und PCs in Aussicht gestellt, bei der Intel spezialisierte CPUs für NVIDIA-Systeme entwirft und NVIDIA-Grafiktechnologien stärker in Intels Produktpalette integriert werden sollen. Diese Allianz könnte neue Impulse für die Verbindung von KI-Beschleunigern und klassischen Prozessorarchitekturen geben.

Markt reagiert unaufgeregt

An der Börse reagierten Anleger gemischt, allerdings insgesamt ohne grosse Aufregung, auf den Kauf der Intel-Papiere durch NVIDIA. Während Intel-Aktien den Montagshandel an der NASDAQ um 1,33 Prozent höher bei 36,68 US-Dollar beendeten, ging es für Papiere von NVIDIA um 1,21 Prozent abwärts auf 188,22 US-Dollar. Am Dienstag sind bei den beiden Anteilsscheinen unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. Intel steigen um 1,06 Prozent auf 37,07 Dollar und NVIDIA verlieren 0,08 Prozent auf 188,07 Dollar.

Analysten sprechen allerdings vor dem Jahresende auch von Gewinnmitnahmen und einer insgesamt vorsichtigen Stimmung.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

mobilezone-Aktie in Grün: Verkauf in Deutschland abgeschlossen - Margenziel bekräftigt

Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com