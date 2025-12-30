NVIDIA-Aktie im Plus: Intel-Investment im Milliardenwert nun abgeschlossen

• NVIDIA vollzieht angekündigte Investition in Intel• Intel-Aktien für fünf Milliarden US-Dollar erworben• Strategische Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und Intel

KI-Gigant NVIDIA hat den Kauf von Intel-Aktien im Wert von fünf Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das geht aus einer Einreichung vom Montag hervor. Die Transaktion war bereits im September in einem strategischen Abkommen zwischen den beiden Halbleiterkonzernen vereinbart worden.

Laut "Investing.com" erwarb NVIDIA nun 214'776'632 Intel-Aktien zu einem Preis von je 23,28 US-Dollar. Die Investition wurde im Rahmen einer Privatplatzierung gemäss Abschnitt 4(a)(2) des US-Securities Act von 1933 umgesetzt, was bedeutet, dass sie nicht über die Börse erfolgte, sondern direkt zwischen den Unternehmen vereinbart wurde.

Strategischer Schritt in turbulenten Zeiten

Für Intel, einst unangefochtener Marktführer bei PC-Prozessoren, kommt die Finanzspritze zu einem kritischen Zeitpunkt: Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren erhebliche finanzielle Belastungen durch kapitalintensive Fertigungsausbauprogramme und Verzögerungen bei neuen Chipgenerationen auf sich genommen. Die frische Liquidität soll nun dazu beitragen, den Turnaround unter der neuen Unternehmensleitung voranzutreiben und Investitionen in zukunftsträchtige Bereiche wie KI-optimierte Halbleiter zu finanzieren.

Aber auch über die reine Kapitalzufuhr hinaus hat der Deal eine weitreichende strategische Dimension. NVIDIA und Intel hatten bereits im Rahmen ihrer September-Ankündigung eine engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung gemeinsamer Plattformen für Datenzentren und PCs in Aussicht gestellt, bei der Intel spezialisierte CPUs für NVIDIA-Systeme entwirft und NVIDIA-Grafiktechnologien stärker in Intels Produktpalette integriert werden sollen. Diese Allianz könnte neue Impulse für die Verbindung von KI-Beschleunigern und klassischen Prozessorarchitekturen geben.

Markt reagiert unaufgeregt

An der Börse reagierten Anleger gemischt, allerdings insgesamt ohne grosse Aufregung, auf den Kauf der Intel-Papiere durch NVIDIA. Während Intel-Aktien den Montagshandel an der NASDAQ um 1,33 Prozent höher bei 36,68 US-Dollar beendeten, ging es für Papiere von NVIDIA um 1,21 Prozent abwärts auf 188,22 US-Dollar. Am Dienstag sind bei den beiden Anteilsscheinen unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. Intel steigen um 1,06 Prozent auf 37,07 Dollar und NVIDIA verlieren 0,08 Prozent auf 188,07 Dollar.

Analysten sprechen allerdings vor dem Jahresende auch von Gewinnmitnahmen und einer insgesamt vorsichtigen Stimmung.

Redaktion finanzen.ch