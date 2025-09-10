Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’281 -0.3%  SPI 17’025 -0.2%  Dow 45’711 0.4%  DAX 23’718 -0.4%  Euro 0.9332 -0.1%  EStoxx50 5’369 0.1%  Gold 3’647 0.6%  Bitcoin 88’785 -0.2%  Dollar 0.7964 -0.1%  Öl 67.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin startet schwach in den September - folgt jetzt die grosse Trendwende im Herbst?
Goldpreis: Nach Rekordhoch recht stabil
Repower-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr
Novo Nordisk-Aktie: Gewinnwarnung für 2025
BioVersys-Aktie: Barmittel von 92 Millionen Franken
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Tausende Stellenstreichungen 10.09.2025 07:53:07

Novo Nordisk-Aktie: Gewinnwarnung für 2025

Novo Nordisk-Aktie: Gewinnwarnung für 2025

Der Pharmakonzern Novo Nordisk setzt den Rotstift an.

Novo Nordisk
42.19 CHF -2.34%
Kaufen Verkaufen
Weltweit würden 9.000 Jobs gestrichten, teilte das dänische Unternehmen am Mittwoch in Bagsvaerd mit. Das sind nach Unternehmensangaben 11,5 Prozent der Belegschaft. Mehr als die Hälfte der Stellen sollen im Heimatmarkt Dänemark wegfallen. Die Restrukturierungskosten beziffert Novo auf acht Milliarden dänische Kronen (1,07 Mrd Euro), einschliesslich Wertminderungen. Genauso viel verspricht sich das Management ab 2026 dann jährlich einsparen zu können. Das Ziel sei es, das Unternehmen schlanker aufzustellen und Entscheidungen zu beschleunigen. So soll der Konzern vor allem auf die Wachstumschancen im Bereich Diabetes und Adipositas ausgerichtet werden, hiess es.

In Folge der Restrukturierung passte Novo seinen Ausblick für 2025 an. Für den bereinigten operativen Gewinn erwarten die Dänen nun einen um Wechselkurseffekte bereinigten Zuwachs von 4 bis 10 Prozent. Zuletzt war das Management von 10 bis 16 Prozent Plus ausgegangen.

/lew/stk

BAGSVAERD (awp international)

Weitere Links:

Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten trotz Erholung skeptisch bleiben
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen
So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Novo Nordisk

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten