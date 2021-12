So kann man von Zuhause Geld verdienen

Die Möglichkeiten des Internets

Noch bis vor wenigen Jahren klangen Arbeitsmodelle wie "Homeoffice", "Jobnomade" oder "Mikrojobs" noch nach ferner Zukunftsmusik, doch die Zeiten änderten sich schnell und so auch die Ansprüche von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Heute sieht der Arbeitsalltag in vielen Bereichen weitaus flexibler aus und das Arbeiten von zu Hause aus gehört für viele Jobnehmer zum Alltag. Mittlerweile bringt das Internet zahlreiche Jobs hervor, die besonders auf die Heimarbeit ausgelegt sind. Auch bei bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen lohnt sich oftmals ein Gespräch mit dem Chef, wenn der Wunsch nach regelmässigen Zeiten im Homeoffice besteht. Für diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Traumjob für zu Hause sind, haben wir einige Vorschläge gesammelt.

Mikrojobs

Es gibt heutzutage zahllose Webseiten und Apps die sogenannte "Mikrojobs" offerieren. Dabei besteht das Aufgabenfeld meist darin, Online-Umfragen zu beantworten oder bei der Datensammlung zu helfen. Oft können diese Tätigkeiten jedoch kein geregeltes Einkommen generieren und eignen sich deshalb bestenfalls als Nebenjob, um sein Gehalt aufzubessern. Auch die Tätigkeit als Produkttester ist ein Job, der in Heimarbeit getätigt werden kann. Jedoch erhält man hier statt einem Gehalt für seine Arbeit in der Regel Produkte umsonst sowie unter Umständen zusätzlich eine kleine Aufwandsentschädigung. Dafür muss lediglich ein Testbericht erstellt und Fragen zum Produkt beantwortet werden.

Ein eigenes Business

Wem die Entlohnung bei einem Mikrojob zu gering ausfällt, der kann sich auch bequem von zu Hause ein eigenes Business aufbauen. So suchen Agenturen, Magazine oder unabhängige Kunden immer wieder freiberufliche Texter oder Übersetzer. Voraussetzung ist jedoch, dass man entsprechende Erfahrung und ein gewisses Mass an Talent mitbringt. Dann kann sich das eigene Business in Heimarbeit nach einiger Zeit jedoch zu einem lukrativen Vollzeitjob entwickeln. Das gleiche gilt für die freiberufliche Tätigkeit als Webdesigner oder andere Jobs, für welche lediglich die digitale Kommunikation mit dem Kunden notwendig ist.

Die nächste Generation

Sie werden oft belächelt für das was sie tun, aber die sogenannten Influencer und Blogger haben nicht nur die Marketing- und Werbebranche umgekrempelt, sondern auch gezeigt, dass sich damit viel Geld verdienen lässt - und das von zu Hause. Mit einem eigenen Blog, YouTube -Channel oder Social-Media-Account und den daraus resultierenden Einnahmen durch Produktverkäufe und Werbung haben sich viele ein geregeltes Einkommen erarbeitet und können von ihrer Internetpräsenz leben.

Mit Glück und Know How

Es gibt noch weitere unkonventionelle Methoden, wie sich über das Internet bequem Geld von zu Hause aus verdienen lässt. Mit einem guten Mass an Glück und Know How kann man beispielsweise mit Computerspielen, Aktien oder Poker-Spielen in Online-Casinos seinen Lebensunterhalt bestreiten. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass diese Form der Tätigkeit immer ein gewisses Risiko mit sich bringt und unter Umständen auch kein geregeltes Einkommen darstellen kann.

Schnelles Geld verdienen

Wer nicht so lange warten kann und sich lieber schnell etwas dazu verdienen möchte, hat die Möglichkeit diverse Plattformen zu nutzen, auf denen man Dinge verkaufen kann, für die man selbst keinen Nutzen mehr hat. So kann eine wertvolle Plattensammlung im Keller oder selten getragene Designerkleidung sehr schnell den Geldbeutel aufbessern. Aber auch Möbel, Elektrogeräte oder Selbstgebautes beziehungsweise -gebasteltes lässt sich auf diesem Wege schnell zu Geld umwandeln.

Redaktion finanzen.ch