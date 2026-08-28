Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’403 0.1%  SPI 20’297 0.2%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’485 0.5%  Euro 0.9359 -0.1%  EStoxx50 6’466 0.6%  Gold 4’598 -0.1%  Bitcoin 63’912 -0.9%  Dollar 0.8034 -0.1%  Öl 89.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie steigt: Versammlung in Kassel - Betriebsrat pocht auf Zusagen
BYD-Aktie unter der Lupe: Zahlen des Tesla-Konkurrenten im Blick
Valora-Aktie: CEO verlässt Unternehmen nach 14 Jahren
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Jungfraubahn-Aktie dreht ins Plus: Nahost-Krise bremst erstes Halbjahr
Suche...
ETF Sparplan
Die Zukunft der Jobs 28.08.2026 06:11:00

So kann man von Zuhause Geld verdienen

So kann man von Zuhause Geld verdienen

Wir verraten Ihnen welche Jobs es gibt, bei denen Sie ganz bequem von zu Hause arbeiten können.

Die Möglichkeiten des Internets

Noch bis vor wenigen Jahren klangen Arbeitsmodelle wie "Homeoffice", "Jobnomade" oder "Mikrojobs" noch nach ferner Zukunftsmusik, doch die Zeiten änderten sich schnell und so auch die Ansprüche von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Heute sieht der Arbeitsalltag in vielen Bereichen weitaus flexibler aus und das Arbeiten von zu Hause aus gehört für viele Jobnehmer zum Alltag. Mittlerweile bringt das Internet zahlreiche Jobs hervor, die besonders auf die Heimarbeit ausgelegt sind. Auch bei bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen lohnt sich oftmals ein Gespräch mit dem Chef, wenn der Wunsch nach regelmässigen Zeiten im Homeoffice besteht. Für diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Traumjob für zu Hause sind, haben wir einige Vorschläge gesammelt.

Mikrojobs

Es gibt heutzutage zahllose Webseiten und Apps die sogenannte "Mikrojobs" offerieren. Dabei besteht das Aufgabenfeld meist darin, Online-Umfragen zu beantworten oder bei der Datensammlung zu helfen. Oft können diese Tätigkeiten jedoch kein geregeltes Einkommen generieren und eignen sich deshalb bestenfalls als Nebenjob, um sein Gehalt aufzubessern. Auch die Tätigkeit als Produkttester ist ein Job, der in Heimarbeit getätigt werden kann. Jedoch erhält man hier statt einem Gehalt für seine Arbeit in der Regel Produkte umsonst sowie unter Umständen zusätzlich eine kleine Aufwandsentschädigung. Dafür muss lediglich ein Testbericht erstellt und Fragen zum Produkt beantwortet werden.

Ein eigenes Business

Wem die Entlohnung bei einem Mikrojob zu gering ausfällt, der kann sich auch bequem von zu Hause ein eigenes Business aufbauen. So suchen Agenturen, Magazine oder unabhängige Kunden immer wieder freiberufliche Texter oder Übersetzer. Voraussetzung ist jedoch, dass man entsprechende Erfahrung und ein gewisses Mass an Talent mitbringt. Dann kann sich das eigene Business in Heimarbeit nach einiger Zeit jedoch zu einem lukrativen Vollzeitjob entwickeln. Das gleiche gilt für die freiberufliche Tätigkeit als Webdesigner oder andere Jobs, für welche lediglich die digitale Kommunikation mit dem Kunden notwendig ist.

Die nächste Generation

Sie werden oft belächelt für das was sie tun, aber die sogenannten Influencer und Blogger haben nicht nur die Marketing- und Werbebranche umgekrempelt, sondern auch gezeigt, dass sich damit viel Geld verdienen lässt - und das von zu Hause. Mit einem eigenen Blog, YouTube-Channel oder Social-Media-Account und den daraus resultierenden Einnahmen durch Produktverkäufe und Werbung haben sich viele ein geregeltes Einkommen erarbeitet und können von ihrer Internetpräsenz leben.

Mit Glück und Know How

Es gibt noch weitere unkonventionelle Methoden, wie sich über das Internet bequem Geld von zu Hause aus verdienen lässt. Mit einem guten Mass an Glück und Know How kann man beispielsweise mit Computerspielen, Aktien oder Poker-Spielen in Online-Casinos seinen Lebensunterhalt bestreiten. Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass diese Form der Tätigkeit immer ein gewisses Risiko mit sich bringt und unter Umständen auch kein geregeltes Einkommen darstellen kann.

Schnelles Geld verdienen

Wer nicht so lange warten kann und sich lieber schnell etwas dazu verdienen möchte, hat die Möglichkeit diverse Plattformen zu nutzen, auf denen man Dinge verkaufen kann, für die man selbst keinen Nutzen mehr hat. So kann eine wertvolle Plattensammlung im Keller oder selten getragene Designerkleidung sehr schnell den Geldbeutel aufbessern. Aber auch Möbel, Elektrogeräte oder Selbstgebautes beziehungsweise -gebasteltes lässt sich auf diesem Wege schnell zu Geld umwandeln.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Geld verdienen mit altem Spielzeug - so geht`s
Das sind gute Argumente für eine Gehaltserhöhung
Gute Verdienstmöglichkeiten: Diese Berufe sind in Zukunft gefragt

Bildquelle: prasit2512 / Shutterstock.com,rangizzz / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Nach starken Zahlen: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie - das sollten Anleger wissen
Nach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagvormittag in Rot
Rheinmetall-Aktie zieht an: Rund 260 Millionen Euro in Nordhessen investiert - so reagieren RENK, HENSOLDT & TKMS
Novo Nordisk-Aktie verliert: China prüft Abnehmpille
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Accelleron-Aktie sackt dennoch ab: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade

Top-Rankings

US-Tech-Riesen dominieren: Diese Aktien hält die Deutsche Bank im 2. Quartal 2026
Portfolio-Check: Diese US-Aktien hält die Deutsche Bank
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Duquesne Family Office-Depot im Q2 2026: In diese Aktien hat Stanley Druckenmiller investiert
13F gewährt Einblick
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 26/35: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/35. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.