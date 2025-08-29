Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Der Markt sei insgesamt stabil geblieben, schrieb Matthew Weston am Freitag nach Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen für Abnehmmittel der GLP-1-Klasse./ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 11:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 11:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

