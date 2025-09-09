Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Reiseeinzelhandel 09.09.2025 03:34:00

Unternehmensgeschichte der Avolta-Aktie: Vom Tabakgrosshändler zum globalen Marktführer

Aus dem Basler Tabakhändler Weitnauer ist in über 150 Jahren ein globaler Travel-Experience-Konzern geworden. Nach der Fusion mit Autogrill firmiert der Konzern heute unter dem Namen Avolta.

• 1865 als Tabakgrosshändler mit dem Namen "Weitnauer" gegründet
• Fusion mit Autogrill 2023 und neuer Markenauftritt als Avolta
• Heute aktiv in 70 Ländern mit über 5‘100 Shops und Restaurants

Weitnauer: Die Anfänge von Dufry

Über die Anfänge der eigenen Gruppe gibt es von Avolta (ehemals Dufry) nur wenige Informationen. Auf der Website schreibt das Unternehmen, dass sein Ursprung auf das Jahr 1865 zurückgeht, in dem es unter dem Namen Weitnauer in Basel gegründet wurde. Weitnauer wurde nach eigenen Angaben vom Unternehmer Johann Ad. Weitnauer ins Leben gerufen und operierte im 19. Jahrhundert als Tabakgrosshändler. 1948, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, stieg Weitnauer als Grosshändler in das noch heute betriebene Duty-Free-Geschäft ein. Vier Jahre später eröffnete man den ersten eigenen Duty-Free-Einzelhandelsladen am Pariser Flughafen Le Bourget. Damit vollzog das Unternehmen den Schritt vom Duty-Free-Gross- zum Duty-Free-Einzelhandel und ebnete den Weg für die kommenden 70 Jahre.

Dufry wird geboren

2003 erhielt das Unternehmen den Namen Dufry. Ein Jahr später übernahm ein von Advent International geführtes Konsortium die Mehrheit und richtete den Fokus klar auf den Bereich Travel Retail. 2005 folgte der Börsengang an der SIX Swiss Exchange. In den folgenden Jahren wuchs Dufry durch grosse Akquisitionen, darunter die Hudson Group (2008), die Nuance Group (2014) und die World Duty Free Group (2015). Mit diesen Zukäufen stieg das Unternehmen endgültig zum weltweit führenden Flughafeneinzelhändler auf.

Strategie & Transformation

Seit 2022 verfolgt das Unternehmen mit "Destination 2027" eine neue langfristige Strategie. Im Mittelpunkt stehen eine breitere geografische Diversifikation, die Digitalisierung des Angebots sowie eine konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit (ESG). Gleichzeitig liegt der Fokus auf profitablerem Wachstum und starker Cashflow-Generierung, um die finanzielle Stabilität zu sichern und den Ausbau des globalen Geschäfts voranzutreiben.

Fusion mit Autogrill und neuer Markenauftritt

Im Jahr 2023 fusionierte Dufry mit dem italienischen Gastronomie-Spezialisten Autogrill. Nach dem Delisting von der Börse in Mailand entstand damit ein neuer globaler Marktführer im Bereich Travel Retail und Gastronomie.

Seitdem firmiert das kombinierte Unternehmen unter dem Namen Avolta. Der neue Markenauftritt steht für die Verbindung von Duty-Free- und Duty-Paid-Shops mit einem starken Food-&-Beverage-Angebot. Heute betreibt Avolta weltweit über 5‘100 Shops und Restaurants an mehr als 1’000 Standorten in 70 Ländern.

Die Zusammenführung brachte auch klare wirtschaftliche Vorteile: Bereits 2024 konnten die geplanten Einsparungen von 85 Millionen Franken durch die Fusion vollständig realisiert werden. Durch die grössere Reichweite und das breitere Angebot ist Avolta widerstandsfähiger gegenüber regionalen Schwankungen und besser aufgestellt, um die wachsende Nachfrage im Reiseverkehr zu bedienen.

Aktuelle Geschäftszahlen

2023 legte Avolta nach der Fusion mit Autogrill die erste gemeinsame Bilanz vor. Im ersten Halbjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,7 Milliarden Franken, was einem organischen Wachstum von 31,5 Prozent entsprach. 2024, im ersten vollen Geschäftsjahr als Avolta, stieg der Umsatz weiter auf 13,5 Milliarden Franken. Die operative Gewinnmarge (EBITDA) verbesserte sich auf 9,4 Prozent, während der freie Cashflow mit 425 Millionen Franken um fast ein Drittel über dem Vorjahr lag.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
D-Wave Quantum-Konzerngeschichte: Von der Gründung 1999 zum Quantencomputing-Pionier
Roche-Aktie: Der Pharmariese Roche - eine Konzerngeschichte

Bildquelle: zvg,Kekyalyaynen / Shutterstock.com

