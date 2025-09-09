Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pharmariese im Blick 09.09.2025 16:38:00

Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten trotz Erholung skeptisch bleiben

Beim dänischen Pharmariesen Novo Nordisk gibt es Neuigkeiten von Analystenseite: Die UBS hat den Anteilsschein unter die Lupe genommen.

• UBS bestätigt für Novo Nordisk die Einstufung "Neutral" mit unverändertem Kursziel von 340 DKK
• Aktie liegt trotz kleiner Erholung auf Monatssicht seit Jahresbeginn deutlich im Minus
• Analyst erwartet verlangsamtes Wachstum bei Wegovy

Anleger von Novo Nordisk haben bislang ein tiefrotes Börsenjahr erlebt. Seit Jahresstart hat der Anteilsschein mehr als 44 Prozent an Wert eingebüsst, auch wenn auf Monatssicht zuletzt wieder eine leichte Gegenbewegung zu erkennen war.

Analyst bleibt bei "neutral"

Für den UBS-Analysten Matthew Weston ist diese jüngste Entspannung aber kein Grund, seine Bewertung der Novo Nordisk-Aktie zu überdenken. Der Experte der Schweizer Grossbank hat seine Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" belassen und auch das Kursziel nicht angefasst: Dieses bleibt unverändert bei 340 dänischen Kronen. Damit hätte die Novo Nordisk-Aktie ihren Zenit bereits überschritten: In Kopenhagen geht es für die Novo Nordisk-Aktie zuletzt um 2,46 Prozent abwärts auf 338,40 DDK.

Analyst sieht verlangsamtes Wachstum

Matthew Weston berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von aktuellen wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1). Nach einer Umstellung beim Einzelhändler CVS, der nun im Novo-Medikament Wegovy das bevorzugte Medikament vor Zepbound von Eli Lilly sehe, geht der Experte davon aus, dass das Wegovy-Wachstum derzeit seinen Höhepunkt erreicht. Dies passe zu seiner Erwartung eines verlangsamten Wachstums.

Redaktion finanzen.ch

