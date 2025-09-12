Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Novartis-Aktie rutscht in der SIX-Sitzung zeitweise um 2,78 Prozent auf 98,95 CHF ab. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

