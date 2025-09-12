Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’226 -0.5%  SPI 16’986 -0.4%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’681 -0.1%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’383 -0.1%  Gold 3’649 0.4%  Bitcoin 91’800 -0.1%  Dollar 0.7976 0.2%  Öl 67.7 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rheinmetall-Chef warnt vor Überhype bei Drohnen - Anleger beobachten Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK genau
Schock für Tesla-Aktie, GM-Aktie & Co: Ab 30. September droht Nachfrage-Kollaps
Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab
Symrise-Aktie dennoch tiefer: S&P und Moody’s stufen Symrise mit Investment-Grade ein
Jedes Jahr Stellenstreichungen bei SAP: Gibt das der Aktie Auftrieb?
Suche...
200.- Saxo-Deal

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie bewertet 12.09.2025 15:13:03

Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab

Novartis-Aktie im Minus: Goldman Sachs stuft ab

Goldman Sachs Group Inc. hat die Novartis-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Novartis
99.04 CHF -2.78%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Analyst James Quigley begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns die bevorstehenden Risiken nicht widerspiegele. Er verwies dabei auf drohenden Wettbewerb durch Nachahmer-Medikamente, der sich beim Wachstum strukturell bemerkbar machen dürfte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Novartis-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Novartis-Aktie rutscht in der SIX-Sitzung zeitweise um 2,78 Prozent auf 98,95 CHF ab. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Investmenttipp Novartis-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Novartis-Aktie herab
Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Novartis-Aktie mit Buy
Novartis-Aktie trotzdem im Minus: Novartis übernimmt Tourmaline Bio

Bildquelle: Keystone,lucarista / Shutterstock.com