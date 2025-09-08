Novo Nordisk 43.46 CHF 3.00% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach der Ankündigung eines Restrukturierungsprogramms auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Dass der Pharmakonzern aktiv werde, um die Komplexität seines Geschäftsmodells zu verringern und seine Agilität zu steigern, sei ermutigend, schrieb Richard Vosser in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings dürfte der Schritt Fragen über die Wachstumsaussichten aufwerfen./rob/gl/jha/;

