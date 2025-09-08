Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach der Ankündigung eines Restrukturierungsprogramms auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Dass der Pharmakonzern aktiv werde, um die Komplexität seines Geschäftsmodells zu verringern und seine Agilität zu steigern, sei ermutigend, schrieb Richard Vosser in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Allerdings dürfte der Schritt Fragen über die Wachstumsaussichten aufwerfen./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.53 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
338.70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|26.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|43.48
|3.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|
JP Morgan Chase & Co.
SAP Overweight
|09:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|09:52
|
RBC Capital Markets
Inditex Underperform
|09:51
|
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|09:28
|
JP Morgan Chase & Co.
London Stock Exchange Overweight
|08:29
|
Barclays Capital
EssilorLuxottica Overweight