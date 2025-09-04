Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
44.87CHF
-0.55CHF
-1.21 %
13:59:43
BRXC
05.09.2025 13:44:09
Novo Nordisk Neutral
Novo Nordisk
44.87 CHF -1.21%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die wöchentlichen Verschreibungszahlen zu Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse deuteten auf einen stabilen Markt hin, schrieb Matthew Weston am Freitag. Der Marktanteil von Wegovy sei allerdings etwas gesunken./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 10:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
340.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
47.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
360.50 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
