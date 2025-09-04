Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
45.16CHF
-0.76CHF
-1.64 %
09:50:23
BRXC
04.09.2025 08:14:44
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
45.16 CHF -1.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Richard Vosser passte am Mittwochabend sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die jüngsten Quartalszahlen an. An den Schätzungen habe sich nichts geändert, da diese bereits den neuen Ausblick von Ende Juli berücksichtigten, so der Experte./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
364.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
