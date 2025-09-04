Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’320 1.0%  SPI 17’039 0.9%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’697 0.4%  Euro 0.9382 0.1%  EStoxx50 5’332 0.1%  Gold 3’544 -0.5%  Bitcoin 89’001 -0.9%  Dollar 0.8054 0.2%  Öl 66.8 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vonovia nach Kursrutsch im Plus: Wende für die Aktie in Sicht?
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG
INTERROLL-Aktie im Rallymodus: Übernahme von Sortteq
BKW-Aktie in Grün: Sanierung von Wasserkraftwerk Mühleberg
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

45.16
CHF
-0.76
CHF
-1.64 %
09:50:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2025 08:14:44

Novo Nordisk Overweight

Novo Nordisk
45.16 CHF -1.64%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Richard Vosser passte am Mittwochabend sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die jüngsten Quartalszahlen an. An den Schätzungen habe sich nichts geändert, da diese bereits den neuen Ausblick von Ende Juli berücksichtigten, so der Experte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48.94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
364.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novo Nordisk

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordisk

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:14 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
29.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
27.08.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen