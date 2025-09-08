Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Die Wachstumskraft des Geschäfts mit Medikamenten gegen Übergewicht werde unterschätzt, begründete Analyst Florent Cespedes am Dienstagabend seine neue Einstufung, die zudem den stark gesunkenen Aktienkurs reflektiert. Am Mittwoch schrieb er mit Blick auf angekündigte Stellenstreichungen, diese seien eine Überraschung, aber eher mit Blick auf den Zeitpunkt als auf die Maßnahmen selbst. Er geht davon aus, dass der Pharmakonzern in diesem Zusammenhang 2025 eine Sonderbelastung verbuchen wird./mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
540.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
46.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
338.70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|09:54
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|05.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|43.37
|2.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:13
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|15:47
|
Bernstein Research
Novo Nordisk Outperform
|15:31
|
JP Morgan Chase & Co.
Oracle Neutral
|15:03
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|15:03
|
RBC Capital Markets
Kering Sector Perform
|15:02
|
RBC Capital Markets
Hermès Outperform
|15:01
|
RBC Capital Markets
Richemont Sector Perform