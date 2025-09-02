|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einschätzungen
|
02.09.2025 19:29:00
So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein
So haben Experten die Novo Nordisk-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.
7 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie mit Kaufen, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 466,68 DKK. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 107,88 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 358,80 DKK.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|340,00 DKK
|-5,24
|29.08.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|67,22
|27.08.2025
|Bernstein Research
|620,00 DKK
|72,80
|27.08.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|67,22
|21.08.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-5,24
|19.08.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-5,24
|18.08.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-5,24
|12.08.2025
|Bernstein Research
|620,00 DKK
|72,80
|11.08.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-5,24
|08.08.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|392,00 DKK
|9,25
|08.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|08.08.2025
|Bernstein Research
|620,00 DKK
|72,80
|07.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|39,35
|07.08.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|67,22
|07.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|415,00 DKK
|15,66
|06.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|39,35
|06.08.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-5,24
|06.08.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-5,24
|05.08.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|400,00 DKK
|11,48
|04.08.2025
|Bernstein Research
|620,00 DKK
|72,80
|01.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
01.09.25
|How Novo Nordisk failed to protect its GLP-1 patent (Financial Times)
|
22.08.25
|Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Novo Nordisk halves US price of Ozempic (Financial Times)
|
15.08.25
|Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly (Financial Times)
|
15.08.25
|Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly (Financial Times)
|
15.08.25
|Novo Nordisk-Aktie legt zu trotz Dividendenabschlag (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Novo Nordisk-Aktie: Erholung nach Eli Lilly-Dämpfer pausiert (finanzen.ch)
|
07.08.25
|Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus (finanzen.ch)