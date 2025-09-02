Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monats-Einschätzungen 02.09.2025 19:29:00

So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein

So haben Experten die Novo Nordisk-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Novo Nordisk
45.45 CHF -1.24%
Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.

7 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie mit Kaufen, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 466,68 DKK. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 107,88 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 358,80 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG340,00 DKK-5,2429.08.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK67,2227.08.2025
Bernstein Research620,00 DKK72,8027.08.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK67,2221.08.2025
UBS AG340,00 DKK-5,2419.08.2025
UBS AG340,00 DKK-5,2418.08.2025
UBS AG340,00 DKK-5,2412.08.2025
Bernstein Research620,00 DKK72,8011.08.2025
UBS AG340,00 DKK-5,2408.08.2025
Goldman Sachs Group Inc.392,00 DKK9,2508.08.2025
DZ BANK--08.08.2025
Bernstein Research620,00 DKK72,8007.08.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK39,3507.08.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK67,2207.08.2025
Jefferies & Company Inc.415,00 DKK15,6606.08.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK39,3506.08.2025
UBS AG340,00 DKK-5,2406.08.2025
UBS AG340,00 DKK-5,2405.08.2025
Goldman Sachs Group Inc.400,00 DKK11,4804.08.2025
Bernstein Research620,00 DKK72,8001.08.2025

Bildquelle: Novo Nordisk,JHVEPhoto / Shutterstock.com

