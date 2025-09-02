So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein

Im abgelaufenen Monat haben 19 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.

7 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie mit Kaufen, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 466,68 DKK. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 107,88 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 358,80 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 340,00 DKK -5,24 29.08.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 67,22 27.08.2025 Bernstein Research 620,00 DKK 72,80 27.08.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 67,22 21.08.2025 UBS AG 340,00 DKK -5,24 19.08.2025 UBS AG 340,00 DKK -5,24 18.08.2025 UBS AG 340,00 DKK -5,24 12.08.2025 Bernstein Research 620,00 DKK 72,80 11.08.2025 UBS AG 340,00 DKK -5,24 08.08.2025 Goldman Sachs Group Inc. 392,00 DKK 9,25 08.08.2025 DZ BANK - - 08.08.2025 Bernstein Research 620,00 DKK 72,80 07.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 39,35 07.08.2025 Deutsche Bank AG 600,00 DKK 67,22 07.08.2025 Jefferies & Company Inc. 415,00 DKK 15,66 06.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 500,00 DKK 39,35 06.08.2025 UBS AG 340,00 DKK -5,24 06.08.2025 UBS AG 340,00 DKK -5,24 05.08.2025 Goldman Sachs Group Inc. 400,00 DKK 11,48 04.08.2025 Bernstein Research 620,00 DKK 72,80 01.08.2025

Redaktion finanzen.ch