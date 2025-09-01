Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

46.16
CHF
1.36
CHF
3.04 %
15:25:32
BRXC
01.09.2025 15:05:11

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
46.16 CHF 3.04%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Erstverschreibungen des Abnehmmittels Wegovy seien in der Woche zum 22. August leicht gestiegen, während sie bei Zepbound als Konkurrenzmittel in der GLP-1-Klasse leicht gesunken seien, schrieb Matthew Weston am Montag. Auch der Marktanteil von Zepbound sei etwas zurückgegangen./rob/ag/la ;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

