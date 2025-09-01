Novo Nordisk 46.16 CHF 3.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Erstverschreibungen des Abnehmmittels Wegovy seien in der Woche zum 22. August leicht gestiegen, während sie bei Zepbound als Konkurrenzmittel in der GLP-1-Klasse leicht gesunken seien, schrieb Matthew Weston am Montag. Auch der Marktanteil von Zepbound sei etwas zurückgegangen./rob/ag/la ;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



