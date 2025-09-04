Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.09.2025 11:06:37

Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie?

Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie?

Für Novo Nordisk-Anleger brachten die letzten Handelswochen Erleichterung mit sich. Die Hoffnung auf weitere Einsatzmöglichkeiten für den Blockbuster Ozempic sorgt für rückkehrendes Vertrauen.

Novo Nordisk
45.11 CHF -1.75%
Kaufen Verkaufen
• Novo Nordisk-Aktie erholt sich binnen eines Monats um +26 %
• Studien deuten darauf hin, dass GLP-1-Medikamente wie Ozempic das Demenzrisiko senken könnten
• Analysten der UBS sehen bei Erfolg Potenzial für zusätzlichen Milliardenumsatz

Knapp 26 Prozent Kursgewinn innerhalb des letzten Handelsmonats: Die Novo Nordisk-Aktie hat zuletzt einen deutlichen Erholungskurs aufs Parkett gelegt. Zuvor war der Anteilsschein allerdings diverse Male massiv abgestraft worden, so dass das Minus seit Jahresstart zwar in den letzten Wochen deutlich reduziert werden konnte, in Summe aber immer noch bei deutlichen 60 Prozent liegt. Die Hoffnung auf ein weiteres Einsatzgebiet des Blockbuster-Medikamentes Ozempic könnte aber dazu beitragen, das Anlegervertrauen weiter zu stärken.

Novo Nordisk hofft auf Einsatz bei Demenzkranken

Wie Bloomberg berichtet, beruhen die Hoffnungen des dänischen Pharmakonzerns dabei auf einer Analyse von Daten des dänischen Gesundheitsregisters durch ein Wissenschaftlerteam. Dieses hatte vor einigen Jahren festgestellt, dass Diabetespatienten, die das Diabetesmedikament Victoza der letzten Generation von Novo Nordisk oder ähnliche GLP-1-Medikamente eingenommen hatten, deutlich seltener an Demenz erkrankten als Patienten, die ihre Diabetes auf andere Weise behandelten. Insbesondere Erwachsene, die das Injektionsmittel zwei Jahre lang eingenommen hatten, hätten ein um etwa 20 Prozent geringeres Risiko für eine Demenzdiagnose gehabt. "Das allein ist noch kein Beweis", zitiert Bloomberg Martin Holst Lange, den wissenschaftlichen Leiter des Arzneimittelherstellers. "Aber es hat unsere Aufmerksamkeit erregt."

Novo begann daraufhin Tests, um die Wirkung der Medikamente auf Alzheimer zu ermitteln. Im Herbst sollen entsprechende Studienergebnisse veröffentlicht werden. Erwartet werden Neuigkeiten diesbezüglich spätestens Anfang Dezember auf der Konferenz in San Diego, heisst es weiter.

Erfolg könnte Novo Nordisk-Aktie beflügeln

Noch ist unklar, ob die Erwartungen des Unternehmens durch die Studienergebnisse untermauert werden können. Sollte sich die Hoffnung aber bestätigen, könnte dies das Geschäft von Novo Nordisk deutlich ankurbeln. Wie es bei Bloomberg weiter heisst, sehen Analysten der UBS die Chance, dass das Unternehmen zusätzliche 15 Milliarden Dollar Jahresumsatz für die Alzheimer-Behandlung generieren kann bei 1:10. Am Donnerstag notiert die Novo Nordisk-Aktie in Kopenhagen zeitweise 2,08 Prozent tiefer bei 357,05 Franken.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
DAX-Umbesetzung: Porsche-Aktie fliegt aus dem Index

08:14 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
29.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
27.08.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}