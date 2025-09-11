Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die angekündigte Umstrukturierung und die daraus resultierenden Kosten sowie die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung angepasst, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussichten der Aktie für das dritte Geschäftsquartal erschienen gut./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
10.09.25
|Abnehmspritze Wegovy: Pharmakonzern Novo Nordisk streicht 9000 Stellen (Spiegel Online)
|
10.09.25
|Novo Nordisk to cut 9,000 jobs as it slashes profit forecast (Financial Times)
|
08.09.25
|Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Neuer CEO soll Anlegervertrauen zurückgewinnen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein (finanzen.net)
|
04.09.25
|Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie? (finanzen.ch)
|
01.09.25
|How Novo Nordisk failed to protect its GLP-1 patent (Financial Times)
|
22.08.25
|Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Novo Nordisk halves US price of Ozempic (Financial Times)
Analysen zu Novo Nordisk
|11:32
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.09.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
