Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Matthew Weston berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von aktuellen wöchentlichen Verschreibungstrends bei Abnehmmedikamenten (GLP-1). Nach einer Umstellung beim Einzelhändler CVS, der nun im Novo-Medikament Wegovy das bevorzugte Medikament vor Zepbound von Eli Lilly sehe, geht der Experte davon aus, dass das Wegovy-Wachstum derzeit seinen Höhepunkt erreicht. Dies passe zu seiner Erwartung eines verlangsamten Wachstums./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
340.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
46.10 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
350.00 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
15:51
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Novo Nordisk-Aktie ein (finanzen.net)
04.09.25
|Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie? (finanzen.ch)
01.09.25
|How Novo Nordisk failed to protect its GLP-1 patent (Financial Times)
22.08.25
|Novo Nordisk-Aktie erholt sich nach Personalstopp und Entlassungsgerüchten (finanzen.ch)
18.08.25
|Novo Nordisk halves US price of Ozempic (Financial Times)
15.08.25
|Weight-loss weariness and Trump threats wipe $250bn off Novo Nordisk and Eli Lilly (Financial Times)
|
15.08.25