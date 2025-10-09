Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|"Efruxifermin"
|
09.10.2025 16:31:36
Novo Nordisk-Aktie dennoch tiefer: Milliardenübernahme sichert potenzielles Medikament gegen Leberfibrose
Der Pharmakonzern Novo Nordisk will sein Medikamentenportfolio zur Behandlung von starkem Übergewicht und dessen Folgen mit einer Milliardenübernahme in den USA stärken.
Das ist eine entzündliche Lebererkrankung, die aus einer Fettleber entsteht. Der Aktienkurs von Akero Therapeutics schnellte im vorbörslichen US-Handel um rund ein Fünftel auf 55,61 Dollar nach oben. Novo Nordisk weitete den Kursverlust mit der Nachricht etwas aus und fiel zuletzt um rund zwei Prozent.
Efruxifermin befindet sich den Angaben zufolge derzeit in der Phase-3-Entwicklung für die Behandlung von Patienten mit mittelschwerer bis fortgeschrittener Leberfibrose und Patienten mit Leberzirrhose.
Im NASDAQ-Nordic-Handel verliert die Novo Nordisk-Aktie zeitweise 1,07 Prozent auf 380,25 DKK.
/mis/men
BAGSVARD (awp international)
