Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’654 0.2%  SPI 17’387 0.3%  Dow 46’448 0.4%  DAX 23’239 0.6%  Euro 0.9316 0.1%  EStoxx50 5’529 0.3%  Gold 4’137 1.8%  Bitcoin 71’605 2.0%  Dollar 0.8083 0.0%  Öl 63.4 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405ABB1222171Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Julius Bär10248496Lonza1384101
Top News
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
UBS bleibt bullish: KI-Rally bei NVIDIA-Aktie laut Analysten weit entfernt vom Höhepunkt
Kraken-IPO rückt näher: Kryptobörse bereitet angeblich Börsengang vor
Tesla oder General Motors: Welche Aktie für Anleger derzeit spannender ist
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Keine Blasensorgen 25.11.2025 03:32:40

UBS bleibt bullish: KI-Rally bei NVIDIA-Aktie laut Analysten weit entfernt vom Höhepunkt

UBS bleibt bullish: KI-Rally bei NVIDIA-Aktie laut Analysten weit entfernt vom Höhepunkt

Die jüngste Schwächephase bei Techaktien hat Sorgen um eine Blase im KI-Sektor genährt. Die Experten der UBS schliessen sich der Riege der Pessimisten allerdings nicht an.

• UBS erwartet trotz Marktunsicherheit stark steigende weltweite KI-Investitionen bis 2030
• Analysten sehen keine Dotcom-ähnliche Blase
• NVIDIA bleibt laut UBS ein Treiber des KI-Booms

Technologieaktien haben jüngst starke Turbulenzen - insbesondere bedingt durch die Sorge, der KI-Boom, der die internationalen Finanzmärkte seit geraumer Zeit antreibt, könnte abflauen. Dass Branchenprimus NVIDIA mit seinen Zahlen zum dritten Quartal einmal mehr die ohnehin hohen Markterwartungen schlagen konnte, sorgte bei Anlegern und Beobachtern gleichermassen für Erleichterung. Die Experten der Schweizer Grossbank UBS sehen aber auch ungeachtet der starken Zahlen von NVIDIA anhaltendes Wachstum für den KI-Sektor voraus und sehen weiteren Rückenwind für die KI-Rally.

UBS: KI-Rally erst am Anfang

Wie die UBS in einem KI-Ausblick mitteilte, rechnet das Finanzhaus damit, dass die weltweiten Ausgaben für KI Capex im Jahr 2025 bei rund 423 Milliarden US-Dollar liegen werden - und bereits 2026 auf 571 Milliarden US-Dollar steigen könnten. Noch langfristiger peilt die Grossbank bis 2030 ein jährliches Investitionsvolumen von 1,3 Billionen US-Dollar an, womit sich pro Jahr ein Wachstum um 25 Prozent ergeben würde. Was einige Experten für eine überaus ambitionierte Schätzung halten könnten, ist für die UBS aber unter Umständen noch ein verhaltener Ausblick: "Angesichts der Tatsache, dass die Investitionsschätzungen in den letzten Jahren übertroffen wurden und die Nachfrage nach Rechenleistung mit zunehmender Komplexität der KI-Aufgaben weiter steigen könnte, könnten sich unsere Prognosen letztendlich als konservativ erweisen", schreiben die Experten in ihrem Beitrag.

Keine Sorge um Dotcom 2.0

Ein zentraler Pfeiler ihrer Zuversicht: Die führenden Technologieunternehmen, die sogenannten Megacaps, finanzieren das meiste dieser Welle nicht aus Schulden, sondern aus starken operativen Cashflows. Zwar greifen einige auf Anleihen zurück, doch die UBS wertet das primär als strategische Entscheidung - nicht als Zeichen finanzieller Schwäche. Anders als in der Dotcom-Ära, so die Analysten, seien heutige KI-Deals klar geregelt, transparenter und nicht im Umfang riskanter Vendor-Finanzierungen.

Konkret nehmen die Experten auf den KI-Riesen NVIDIA Bezug: "Obwohl NVIDIAs jüngste Partnerschaften mit den in der Dotcom-Ära üblichen Lieferantenfinanzierungspraktiken verglichen wurden, unterliegen die heutigen Verträge strengen Offenlegungspflichten und verbesserten Rechnungslegungsstandards. Auch das Volumen der Lieferantenfinanzierung ist deutlich zurückgegangen. Nach dem jüngsten Vertrag mit Anthropic schätzen wir, dass NVIDIAs jüngste Kooperationen nur 10 % des prognostizierten Vorsteuergewinns für 2026 ausmachen - deutlich unter den über 120 %, die Ende der 1990er-Jahre beobachtet wurden", fassen die UBS-Analysten zusammen.

KI bringt Einnahmen

Was die UBS ausserdem optimistisch stimmt, ist die zunehmende Monetarisierung von KI. Obwohl die Einnahmen aktuell noch hinter den Investitionen herhinken, erkennt die Bank konkrete Fortschritte: Cloud-Plattformen melden wachsende Umsätze, und Unternehmen berichten von echten Zeitersparnissen im Arbeitsalltag dank KI. Diese Produktivitätsgewinne unterstreichen für die UBS, dass KI nicht nur ein Technologietrend ist - sondern nachhaltiger wirtschaftlicher Nutzen entsteht.

Vor diesem Hintergrund warnt die UBS davor, die aktuelle Schwächephase als Blase abzutun. Vielmehr empfehlen die Experten eine differenzierte Strategie: Anleger sollten nicht auf einzelne Überflieger wie NVIDIA setzen, sondern breit in KI Themen investieren. Nur so lasse sich langfristig von der bevorstehenden nächsten Runde der KI-Durchdringung profitieren.

Kurz gesagt: Der Hype um NVIDIA mag momentan schwanken - für die UBS steht aber fest: Die KI-Rally hat noch lange nicht ihr Ende erreicht. Nach den starken NVIDIA-Zahlen könnten einige Anleger sich dieser Einschätzung anschliessen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Tesla-Aktie im Fokus: Welche Entwicklungen 2026 den nächsten Aufschwung auslösen könnten
Keine Anpassungen: So sieht NVIDIAs Aktien-Portfolio im dritten Quartal aus

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Below the Sky / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

24.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Optimistische Ausblicke
24.11.25 SMI vor freundlichem Wochenauftakt
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’197.28 19.43 BU9S6U
Short 13’467.94 13.73 BWCSGU
Short 13’979.35 8.83 ULESKU
SMI-Kurs: 12’654.12 24.11.2025 17:31:22
Long 12’148.83 19.29 SH7B4U
Long 11’871.12 13.58 SQFBLU
Long 11’393.33 8.99 SMJBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Novo Nordisk-Aktie tiefrot: Preisdruck und gescheiterte Alzheimer-Studien
TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen
Alphabet-Aktie im Fokus: KI-Boom, Buffett-Einstieg und starke Quartalszahlen treiben Kurs
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Market-Perform
Julius Bär-Aktie tiefrot: Neue Compliance-Chefin & Ausbau im Nahen Osten
Deutsche Telekom setzt Aktienrückkauf fort - Aktie schwächer
Ausblick: Alibaba-Aktie präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
SMI und DAX schliessen stärker -- US-Handel endet mit Gewinnen -- Asiens Börsen am Montag letztlich höher -- Feiertag in Japan
BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Montagnachmittag ins Plus

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 47: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 47: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:51 GNW-News: Xiangzhou: Duftender Reis für ein langes Leben, Quellen definieren den Wohlgeschmack von Reis
22:32 Gespräche über Ukraine-Frieden - Trump bleibt optimistisch
22:27 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen treiben die Tech-Werte an
22:18 Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen treiben die Tech-Werte an
22:07 WDH: Pentagon nimmt demokratischen Senator wegen Video ins Visier
21:42 Pentagon untersucht demokratischen Senator wegen Video
21:06 Devisen: Eurokurs bleibt im US-Handel klar über 1,15 Dollar
20:37 ROUNDUP 2: US-Gericht weist Anklage gegen Trump-Kritiker Comey ab
20:34 Thyssenkrupp Nucera: Jahresumsatzausblick unter Markterwartung
20:09 ROUNDUP: Umstrittene Gaza-Stiftung GHF stellt Arbeit in Gaza ein