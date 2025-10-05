Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
05.10.2025 12:01:00
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Novo Nordisk-Aktie
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Novo Nordisk-Aktie unter die Lupe genommen.
Novo Nordisk
47.14 CHF 1.15%
17 Analysten gaben ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie preis.
9 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie mit Kaufen, 8 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 440,29 DKK fest. Dies entspricht einem Anstieg von 88,79 DKK zum aktuellen CPH-Kurs von Novo Nordisk in Höhe von 351,50 DKK.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|42,25
|30.09.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-3,27
|23.09.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|70,70
|19.09.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|70,70
|18.09.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-3,27
|18.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|42,25
|18.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|425,00 DKK
|20,91
|17.09.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-3,27
|16.09.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-3,27
|15.09.2025
|Deutsche Bank AG
|600,00 DKK
|70,70
|11.09.2025
|Bernstein Research
|540,00 DKK
|53,63
|10.09.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-3,27
|10.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|42,25
|10.09.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-3,27
|08.09.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-3,27
|05.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 DKK
|42,25
|04.09.2025
|UBS AG
|340,00 DKK
|-3,27
|01.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Novo Nordisk
