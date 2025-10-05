Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie

Analystenprognosen 05.10.2025

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Novo Nordisk-Aktie

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Novo Nordisk-Aktie unter die Lupe genommen.

17 Analysten gaben ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie preis.

9 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie mit Kaufen, 8 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 440,29 DKK fest. Dies entspricht einem Anstieg von 88,79 DKK zum aktuellen CPH-Kurs von Novo Nordisk in Höhe von 351,50 DKK.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK42,2530.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2723.09.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK70,7019.09.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK70,7018.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2718.09.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK42,2518.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)425,00 DKK20,9117.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2716.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2715.09.2025
Deutsche Bank AG600,00 DKK70,7011.09.2025
Bernstein Research540,00 DKK53,6310.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2710.09.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK42,2510.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2708.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2705.09.2025
JP Morgan Chase & Co.500,00 DKK42,2504.09.2025
UBS AG340,00 DKK-3,2701.09.2025



