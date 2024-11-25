Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
34.63CHF
-3.53CHF
-9.24 %
15:02:48
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.11.2025 14:09:44
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
34.63 CHF -9.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Mit dem Misserfolg von Rybelsus werde ein ohnehin hochriskanter, möglicher Kurstreiber abgehakt, schrieb Richard Vosser am Montagmittag. Auf die Schätzungen für die Dänen habe dies allerdings wenig bis gar keinen Einfluss./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
500.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
304.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
Analysen zu Novo Nordisk
|14:09
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14:09
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|14:09
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|34.35
|-9.97%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:09
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|14:09
|
Jefferies & Company Inc.
Novo Nordisk Underperform
|13:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
Siemens Buy
|13:13
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy
|13:12
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Allianz Buy
|13:12
|
Barclays Capital
easyJet Overweight
|13:06
|
Barclays Capital
Ryanair Overweight