Kraken-IPO rückt näher: Kryptobörse bereitet angeblich Börsengang vor

SEC-Unterlagen zu IPO 25.11.2025 03:27:42

Die US-Kryptobörse Kraken hat mit einer vertraulichen S-1-Registrierung bei der SEC einen entscheidenden Schritt in Richtung Börsengang gemacht.

• Krypto-Gigant Kraken bereitet Börsengang in New York vor
• Vorausgegangen war eine 800-Millionen-Dollar-Finanzierung und 20-Milliarden-Bewertung
• Welle von Krypto-Börsengängen seit Trumps Rückkehr ins Weisse Haus

Kraken hat laut "BTC Echo" ein vertrauliches S-1-Registrierungsdokument bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Dieser Schritt markiere den letzten formalen Startpunkt bevor ein Börsengang konkret wird. Wie bei vertraulichen Einreichungen üblich, fehlen noch Details zu Zeitplan, Aktienzahl und Preisspanne.

Der weitere Prozess hängt nun sehr vom Abschluss des SEC-Prüfverfahrens sowie der allgemeinen Marktstimmung ab. Frühere Berichte deuteten auf ein mögliches Börsen-Debüt Anfang 2026 hin, während die aktuelle Dynamik auf eine möglicherweise schnellere Entwicklung hindeutet.

Massive Finanzierungsrunde mit strategischer Partnerschaft

Erst wenige Tage vor der SEC-Einreichung hat Kraken eine beeindruckende Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Kryptobörse sammelte 800 Millionen US-Dollar in zwei Tranchen ein, darunter ein strategisches Investment von 200 Millionen US-Dollar durch Citadel Securities.

Diese Kapitalbeschaffung katapultiert Krakens Bewertung auf 20 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Coinbase, die zweitgrösste Kryptobörse hinter Binance, kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 64 Milliarden US-Dollar, während Kraken laut "Trending Topics" nach Handelsvolumen aktuell auf Platz 14 der grössten Kryptobörsen rangiert.

Kraken will expandieren

Die Unterstützung durch den Partner Citadel Securities, einen der grössten Market Maker der Welt, verspricht für Kraken wichtige Verbesserungen in den Bereichen Liquidität, Risikomanagement und Marktstruktur. Dadurch soll die operative Stärke und die Marktposition der US-Kryptobörse langfristig gestärkt werden.

Mit dem frischen Kapital plant Kraken eine weltweite Expansion, insbesondere in Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Daneben soll das regulierte Angebot sowie die Produktpalette ausgebaut werden - auch mittels Übernahmen.

Teil einer Krypto-IPO-Welle nach Trumps Wiederwahl

Krakens Börsengang-Vorbereitung folgt einer bemerkenswerten Wiederbelebung von Krypto-IPO-Aktivitäten. Nach der Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weisse Haus haben bereits mehrere Unternehmen aus dem Kryptosektor den Gang an die Börse gewagt.

Die Handelsplattformen Bullish und Gemini Space Station vollzogen ihren Börsengang im August bzw. September 2025. Auch Stablecoin-Emittent Circle hat 2025 bereits den Schritt an die Börse gemacht, was auf ein günstiges Umfeld für Krypto-Unternehmen hindeuten könnte.

Hintergrund: Krakens Geschäftsmodell

Die 2011 gegründete US-amerikanische Handelsplattform Kraken ermöglicht den Handel mit digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin, Ether, Solana und XRP (Ripple). Für Kunden in der Europäischen Union bietet die Plattform zudem den Handel mit tokenisierten Aktien an.

Der Börsengang würde Kraken zu einem der prominentesten öffentlich gehandelten Krypto-Unternehmen machen und könnte die Mainstream-Akzeptanz digitaler Währungen weiter vorantreiben.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deutsche Börse kooperiert mit Circle für Stablecoin-Handel in Europa - Aktien uneins
Krypto statt PayPal? Kraken startet Angriff mit neuer Zahlungs-App

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com
