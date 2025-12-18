Netflix Aktie News: Netflix am Abend schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 93,95 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'022 Punkten realisiert. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,76 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 95,03 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'864'213 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 42,73 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 82,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 14,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,358 USD. Netflix veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,06 Prozent auf 11.64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 20.01.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 2,54 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

