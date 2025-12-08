Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
78.36CHF
0.69CHF
0.89 %
13:23:48
BRXC
09.12.2025 13:10:39
Netflix Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix nach einem Treffen mit der Konzernspitze mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dank seiner Reichweite und dem Geschäftsmodell kann Netflix laut seinen Top-Managern aus einer Übernahme von Warner Brothers Wert schöpfen, schrieb John Hodulik am Montagabend./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 150.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 96.79
|
Abst. Kursziel*:
54.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 96.84
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.89%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|78.36
|0.89%
