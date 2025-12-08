Netflix 78.36 CHF 0.89% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix nach einem Treffen mit der Konzernspitze mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dank seiner Reichweite und dem Geschäftsmodell kann Netflix laut seinen Top-Managern aus einer Übernahme von Warner Brothers Wert schöpfen, schrieb John Hodulik am Montagabend./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.