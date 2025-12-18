Geheimtipps 2026: Diese unterschätzten Aktien haben laut Analysten riesiges Potenzial

• Jeffries und Berenberg sehen für 2026 Chancen für wenig bekannte Aktien• Zwei Unternehmen in völlig verschiedenen Branchen• Experten sehen Wachstumspotenziale

Viele Anleger suchen nach unterbewerteten Chancen, die trotz unsicherer Märkte ein attraktives Renditepotenzial besitzen. Eine Analyse von Jefferies sowie eine neue Bewertung von Berenberg zeigen, dass die beiden Analystenhäuser für das Jahr 2026 vor allem zwei wenig bekannte Aktien hervorheben: Viking Holdings und Rubrik. Dabei operieren beide Unternehmen in völlig unterschiedlichen Branchen.

Viking-Aktie: Starker Rückenwind für Kreuzfahrt- und Flussreisen

Viking Holdings betreibt unter der Marke Viking Ocean Cruises eine Flotte von Kreuzfahrtschiffen, die auf Fluss- und Ozeanreisen spezialisiert sind. Das Unternehmen ist international tätig und richtet sich vor allem an anspruchsvolle Reisende, die luxuriöse und kulturell orientierte Kreuzfahrterlebnisse suchen.

Jefferies traut Viking Holdings im Jahr 2026 eine positive Entwicklung zu. Analyst David Katz erhöhte gemäss TipRanks am 21. November 2025 das Kursziel von 59 auf 60 US-Dollar, nachdem das Unternehmen sehr starke Q3-2025-Zahlen vorgelegt hatte. Viking erzielte einen Umsatz von 2,00 Milliarden US-Dollar, ein Plus von über 19 Prozent, und erreichte mit 704 Millionen US-Dollar sein höchstes Adjusted EBITDA aller Zeiten. Auch der Nettogewinn stieg deutlich auf 514 Millionen US-Dollar, während das Adjusted EPS auf 1,20 US-Dollar zulegte.

Die Buchungslage kann sich ebenso sehen lassen: Für 2026 stehen schon 4,9 Milliarden US-Dollar an Buchungen in den Büchern, wie aus dem Bericht für das dritte Quartal 2025 hervorgeht. 70 Prozent der Kapazität waren zu diesem Zeitpunkt bereits vergeben. Jefferies erwartet laut TipRanks zudem, dass die Ocean- und River-Segmente 2026 besonders stark performen, während die Kapitalstrategie unverändert auf langfristiges Wachstum ausgerichtet bleibt. Für Investoren, die nach einer günstig bewerteten Aktie mit langfristigem Erholungspotenzial suchen, könnte Viking damit ein spannender Kandidat sein.

Rubrik-Aktie: Wachstumsstark dank Datenexplosion und KI-Trends

Ein Unternehmen, dem Berenberg-Experten wiederum erhebliches Potenzial für 2026 bescheinigen, ist Rubrik Inc. Rubrik ist ein US-Softwareunternehmen, das sich auf Datensicherheit, Cloud- und SaaS- Datenschutz , Cyber-Recovery und Data-Management spezialisiert hat. Analyst Rahul Chopra stufte Rubrik gemäss TipRanks am 18. November 2025 mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 114 US-Dollar ein, als seine Bank den gesamten Cybersecurity-Sektor neu bewertete. Chopra betonte, Rubrik biete die direkteste Exposure gegenüber der Datenexplosion und den KI-Themen, getrieben durch starkes datenbasiertes Upselling.

Rubrik hat im zweiten Quartal des Fiskaljahrs 2026 alle Erwartungen übertroffen: Der Gesamtumsatz wuchs um 51 Prozent auf rund 310 Millionen US-Dollar. Der Subscription-Umsatz expandierte um 55 Prozent auf 297 Millionen US-Dollar, die GAAP-Bruttomarge verbesserte sich auf 79,5 Prozent, und der Free Cash Flow lag bei 58 Millionen US-Dollar mit einer Marge von 19 Prozent. Zudem stieg die Zahl der Kunden mit mindestens 100'000 US-Dollar ARR um 27 Prozent auf 2'505.

Chancen für Anleger?

Sowohl Viking als auch Rubrik zählen damit zu jenen Aktien, die 2026 Potenzial besitzen könnten. Während Viking als Erholungstitel im globalen Tourismus gilt, hebt sich Rubrik durch seine starke Position im boomenden Daten- und KI-Markt ab. Analysten - darunter Jefferies und Berenberg - liefern mit ihren aktuellen Einschätzungen wichtige Orientierung, indem sie zeigen, dass diese Unternehmen trotz aktueller Marktunsicherheiten als gut positionierte Zukunftswetten gelten könnten. Für Anleger, die nach günstigen Aktien mit überzeugendem Wachstumsprofil suchen, könnten beide Titel eine interessante Ergänzung im Portfolio darstellen.

Bettina Schneider / Redaktion finanzen.ch

