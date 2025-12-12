Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Netflix-Aktie gefragt: Millionenbetrug an Netflix - US-Regisseur verurteilt

Der US-Regisseur Carl Rinsch ist wegen eines Millionenbetrugs am Streaming-Anbieter Netflix verurteilt worden.

Eine Jury an einem Gericht in New York sah es als erwiesen an, dass der 48-Jährige die elf Millionen Dollar, die er zwischen 2018 und 2020 von Netflix für die Produktion einer Science-Fiction-Serie bekommen hatte, anstelle dessen zum Finanzhandel nutzte, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Er habe so die Möglichkeit der Produktion der Serie auch über die Corona-Pandemie hinweg aufrechterhalten wollen, verteidigte sich Rinsch, der unter anderem als Regisseur bei dem Film "47 Ronin" mit Keanu Reeves gearbeitet hatte. Die Anwälte von Netflix argumentierten jedoch dagegen: Rinsch habe nie auch nur eine Folge produziert. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe.

/cah/DP/stw

NEW YORK (awp international)

