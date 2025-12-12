Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
12.12.2025 21:32:00
Netflix-Aktie gefragt: Millionenbetrug an Netflix - US-Regisseur verurteilt
Der US-Regisseur Carl Rinsch ist wegen eines Millionenbetrugs am Streaming-Anbieter Netflix verurteilt worden.
Netflix für die Produktion einer Science-Fiction-Serie bekommen hatte, anstelle dessen zum Finanzhandel nutzte, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Er habe so die Möglichkeit der Produktion der Serie auch über die Corona-Pandemie hinweg aufrechterhalten wollen, verteidigte sich Rinsch, der unter anderem als Regisseur bei dem Film "47 Ronin" mit Keanu Reeves gearbeitet hatte. Die Anwälte von Netflix argumentierten jedoch dagegen: Rinsch habe nie auch nur eine Folge produziert. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe.
/cah/DP/stw
NEW YORK (awp international)
Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com
