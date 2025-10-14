Netflix Aktie News: Netflix verzeichnet am Dienstagabend kaum Ausschläge

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 1'219,20 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'640 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Netflix-Aktie bei 1'223,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 1'203,10 USD. Bei 1'214,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 341'997 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei 1'340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 677,88 USD am 18.10.2024. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 79,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 USD belaufen. Am 17.07.2025 äusserte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 4,88 USD je Aktie eingenommen. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 26,39 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Netflix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal