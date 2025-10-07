Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'531 -0.2%  SPI 17'264 -0.2%  Dow 46'502 -0.4%  DAX 24'386 0.0%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 5'614 -0.3%  Gold 3'978 0.4%  Bitcoin 96'650 -2.6%  Dollar 0.7978 0.3%  Öl 65.3 -0.4% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’830.77
Pkt
-147.79
Pkt
-0.59 %
20:12:11
NASDAQ-Handel im Fokus 07.10.2025 20:03:41

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Das macht der NASDAQ 100 am Nachmittag.

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0.68 Prozent auf 24’808.53 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.213 Prozent fester bei 25’031.78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24’978.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 24’783.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’062.96 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der NASDAQ 100 23’652.44 Punkte auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bei 22’685.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19’800.74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 18.27 Prozent. Bei 25’062.96 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 7.96 Prozent auf 633.70 USD), PayPal (+ 4.03 Prozent auf 63.20 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.34 Prozent auf 210.51 USD), Palantir (+ 2.50 Prozent auf 184.02 USD) und Netflix (+ 2.25 Prozent auf 1’189.48 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6.91 Prozent auf 334.83 USD), Zscaler (-4.98 Prozent auf 290.05 USD), Lam Research (-4.69 Prozent auf 142.15 USD), ON Semiconductor (-4.37 Prozent auf 48.15 USD) und NXP Semiconductors (-4.26 Prozent auf 221.55 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20’246’536 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3.902 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.27 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

