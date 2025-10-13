Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Communiqué 13.10.2025 17:57:00

Roche-Aktie wenig bewegt: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys

Roche-Aktie wenig bewegt: Vielzahl an Daten zu seltenen Krebsarten angekündigt - FDA-Zulassung für Elecsys

Roche wird auf dem diesjährigen Krebs-Kongress ESMO eine Vielzahl an Daten über 10 verschiedenen Krebsarten präsentieren.

Zu den wichtigsten Präsentationen zählt laut `Communiqué vom Montag die aktualisierter Ergebnisse der Phase-III-ALINA-Studie, in der die Wirksamkeit von Alectinib im Vergleich zu Chemotherapie bei Patientinnen und Patienten einer speziellen Form von frühem Lungenkrebs untersucht wurde.

Die Ergebnisse dieser Studie werden am 17. Oktober 2025 präsentiert. Weitere Studienergebnisse zu verschiedenen Roche-Medikamenten, unter anderem zu Giredestrant in fortgeschrittenem Brustkrebs, werden ebenfalls im Rahmen des Kongresses vorgestellt.

Roche erhält FDA-Zulassung für Elecsys zur Erkennung von Alzheimer

Der Pharmakonzern Roche hat für den Test "Elecsys pTau181" die Zulassung in den USA erhalten. Es sei der erste blutbasierte Biomarker, der von der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Erkennung von Alzheimer und weiteren kognitiven Erkrankungen zugelassen worden sei, teilte Roche am Montag mit.

Elecsys soll bei Patienten im Alter ab 55 Jahren mit Anzeichen, Symptomen oder Beschwerden im kognitiven Bereich angewendet werden. Der Test soll das phosphorylierte Tau (pTau) 181-Protein messen, das ein Indikator für die Amyloid-Pathologie und damit ein Kennzeichen der Alzheimer-Krankheit ist.

Der Test, der in Zusammenarbeit mit Eli Lilly entwickelt wurde, kann von Ärzten in Verbindung mit anderen klinischen Informationen verwendet werden, um die Alzheimer-Krankheit als Ursache für kognitiven Verfall auszuschliessen. Dadurch könnten weitere bestätigende Untersuchungen bei Patientinnen mit negativem Testergebnis vermieden werden.

In der EU hat Roche die CE-Kennzeichnung für den Test bereits im vergangenen Juli erhalten.

Die Roche-Aktie notierte im Schweizer Handel letztlich 0,03 Prozent tiefer bei 290,10 CHF.

Basel (awp)

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images,lucarista / Shutterstock.com

