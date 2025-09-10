NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. James Heaney nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug zur Entscheidung von Netflix, auf Amazon mit seiner Werbeplattform DSP als Partner zu setzen. Obwohl die Zusammenarbeit im vierten Quartal 2025 beginne, erwarte er bis 2026 keinen wesentlichen Beitrag zu den Werbeeinnahmen von Netflix. Für den Streaminganbieter bekräftigte er aber seine Kaufempfehlung./tih/edh;