Spirit AeroSystems Holdings Aktie 2619964 / US8485741099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Unter Auflagen
|
14.10.2025 20:37:00
Boeing-Aktie im Plus: EU gibt grünes Licht für Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen
Die Fusionskontrollbehörde der Europäischen Kommission hat Boeings Übernahme des US-Flugzeugrumpfherstellers Spirit Aerosystems Holdings unter Auflagen genehmigt.
Die Unternehmen hätten sich bereit erklärt, Teile des Spirit-Geschäfts zu veräussern, nachdem die Aufsichtsbehörde Bedenken geäussert hatte, dass die Übernahme den weltweiten Wettbewerb bei Flugzeugstrukturen und grossen Verkehrsflugzeugen behindern könnte.
"Wir hatten Bedenken, dass Boeing durch die Übernahme von Spirit einen Anreiz hätte, die Lieferungen an seinen Konkurrenten Airbus zu stoppen oder einzuschränken", sagte Teresa Ribera, die oberste EU-Wettbewerbshüterin, am Dienstag. Dies hätte letztlich zu höheren Ticketpreisen für die Verbraucher führen können, sagte Ribera.
Boeing hatte das Vorhaben Ende August bei der EU-Kommission angemeldet und damit das Fusionskontrollverfahren der EU ausgelöst. Unternehmen können Abhilfemassnahmen wie die Veräusserung von Geschäftsbereichen oder Investitionsverpflichtungen über einen bestimmten Zeitraum vorschlagen, um die Bedenken der Regulierungsbehörde zu zerstreuen.
Die Unternehmen boten an, alle Geschäftsbereiche von Spirit, die Airbus derzeit mit Flugzeugstrukturen beliefern, an Airbus selbst zu veräussern und den Standort von Spirit in Malaysia an Composites Technology Research Malaysia zu verkaufen.
"Die Zusagen von Boeing werden den Wettbewerb auf diesem wichtigen Markt erhalten, den Eintritt eines neuen Konkurrenten ermöglichen und sicherstellen, dass die Hersteller von Verkehrsflugzeugen die benötigten Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen erhalten", sagte Ribera.
Die Boeing-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 0,29 Prozent auf 216,18 US-Dollar, während die Spirit-Aktie 0,26 Prozent höher bei 38,99 US-Dollar notiert.
DJG/DJN/uxd/brb
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Spirit AeroSystems Holdings Inc.
|
28.04.25
|MARKT USA/Wall Street vor Zahlen- und Datenflut mit Verschnaufpause erwartet (Dow Jones)
Analysen zu Spirit AeroSystems Holdings Inc.
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
Am heimischen Aktienmarkt prägten Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Dienstag uneinheitlich. Auch an den grössten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.