Top News
Boeing-Aktie im Plus: EU gibt grünes Licht für Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen
Citigroup-Aktie gewinnt: Rekordeinnahmen beflügeln den Kurs
JPMorgan-Aktie rutscht trotzdem ab: JPMorgan steigert Gewinn stärker als gedacht - Handel und Zinsen beflügeln
Alphabet-Aktie etwas höher: Google will KI-Rechenzentrum in Indien errichten
J&J-Aktie tiefer: Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an - Trennung vom Orthopädiegeschäft
Unter Auflagen 14.10.2025 20:37:00

Die Fusionskontrollbehörde der Europäischen Kommission hat Boeings Übernahme des US-Flugzeugrumpfherstellers Spirit Aerosystems Holdings unter Auflagen genehmigt.

Wie die EU-Behörde mitteilte, hat sie das 4,7-Milliarden-US-Dollar-Angebot von Boeing genehmigt, nachdem die Unternehmen Zugeständnisse angeboten hatten, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen.

Die Unternehmen hätten sich bereit erklärt, Teile des Spirit-Geschäfts zu veräussern, nachdem die Aufsichtsbehörde Bedenken geäussert hatte, dass die Übernahme den weltweiten Wettbewerb bei Flugzeugstrukturen und grossen Verkehrsflugzeugen behindern könnte.

"Wir hatten Bedenken, dass Boeing durch die Übernahme von Spirit einen Anreiz hätte, die Lieferungen an seinen Konkurrenten Airbus zu stoppen oder einzuschränken", sagte Teresa Ribera, die oberste EU-Wettbewerbshüterin, am Dienstag. Dies hätte letztlich zu höheren Ticketpreisen für die Verbraucher führen können, sagte Ribera.

Boeing hatte das Vorhaben Ende August bei der EU-Kommission angemeldet und damit das Fusionskontrollverfahren der EU ausgelöst. Unternehmen können Abhilfemassnahmen wie die Veräusserung von Geschäftsbereichen oder Investitionsverpflichtungen über einen bestimmten Zeitraum vorschlagen, um die Bedenken der Regulierungsbehörde zu zerstreuen.

Die Unternehmen boten an, alle Geschäftsbereiche von Spirit, die Airbus derzeit mit Flugzeugstrukturen beliefern, an Airbus selbst zu veräussern und den Standort von Spirit in Malaysia an Composites Technology Research Malaysia zu verkaufen.

"Die Zusagen von Boeing werden den Wettbewerb auf diesem wichtigen Markt erhalten, den Eintritt eines neuen Konkurrenten ermöglichen und sicherstellen, dass die Hersteller von Verkehrsflugzeugen die benötigten Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen erhalten", sagte Ribera.

Die Boeing-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 0,29 Prozent auf 216,18 US-Dollar, während die Spirit-Aktie 0,26 Prozent höher bei 38,99 US-Dollar notiert.

DJG/DJN/uxd/brb

DOW JONES

Boeing-Aktie tiefer: Start von Langstreckenflieger 777X verzögert sich wohl weiter

Bildquelle: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

