02.09.2025 13:01:23
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die langfristige Wachstumsstory sei intakt, schrieb Laurent Yoon in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben allerdings zunächst zurückhaltend, und griffen nur bei Rückschlagen zu./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1’390.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1’208.25
|
Abst. Kursziel*:
15.04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1’207.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.11%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
