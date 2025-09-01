Netflix 969.11 CHF -1.31% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die langfristige Wachstumsstory sei intakt, schrieb Laurent Yoon in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben allerdings zunächst zurückhaltend, und griffen nur bei Rückschlagen zu./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 04:05 / UTC



