Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

969.11
CHF
-12.86
CHF
-1.31 %
01.09.2025
BRXC
02.09.2025

Netflix Outperform

Netflix
969.11 CHF -1.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die langfristige Wachstumsstory sei intakt, schrieb Laurent Yoon in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben allerdings zunächst zurückhaltend, und griffen nur bei Rückschlagen zu./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 1’390.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1’208.25 		Abst. Kursziel*:
15.04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1’207.51 		Abst. Kursziel aktuell:
15.11%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

