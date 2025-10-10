Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'491 0.1%  SPI 17'210 -0.1%  Dow 46'068 1.3%  DAX 24'193 -0.8%  Euro 0.9291 -0.2%  EStoxx50 5'531 -0.7%  Gold 4'139 0.7%  Bitcoin 90'008 -2.9%  Dollar 0.8039 0.0%  Öl 62.0 -2.2% 
Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

988.87
CHF
23.64
CHF
2.45 %
10.10.2025
BRXC
14.10.2025 09:37:08

Netflix Buy

Netflix
988.86 CHF 2.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Bei der Vorlage der Resultate für das dritte Quartal dürften sich die Anleger auf die erwartete Beschleunigung bei der Nutzung der angebotenen Inhalte (Engagement) fokussieren, schrieb James Heaney in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im sogenannten "Engagement Report" wird erfasst, wie viele Stunden die Angebote des Film-Streaming-Anbieters weltweit angesehen werden. Im ersten Halbjahr sei die Nutzung nur um ein Prozent gestiegen./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 21:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 1’500.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 1’219.03 		Abst. Kursziel*:
23.05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 1’218.52 		Abst. Kursziel aktuell:
23.10%
Analyst Name::
James Heaney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

Analysen zu Netflix Inc.

09:37 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.25 Netflix Outperform Bernstein Research
02.09.25 Netflix Kaufen DZ BANK
26.08.25 Netflix Outperform Bernstein Research
