Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 US-Dollar belassen. Bei der Vorlage der Resultate für das dritte Quartal dürften sich die Anleger auf die erwartete Beschleunigung bei der Nutzung der angebotenen Inhalte (Engagement) fokussieren, schrieb James Heaney in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Im sogenannten "Engagement Report" wird erfasst, wie viele Stunden die Angebote des Film-Streaming-Anbieters weltweit angesehen werden. Im ersten Halbjahr sei die Nutzung nur um ein Prozent gestiegen./rob/edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 1’500.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 1’219.03
|
Abst. Kursziel*:
23.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 1’218.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.10%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
13.10.25
|Netflix Aktie News: Netflix verteidigt Stellung am Abend (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Netflix Aktie News: Netflix präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
07.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
06.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Netflix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|09:37
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|26.08.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.25
|Netflix Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|988.87
|2.45%
