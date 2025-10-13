Entspannungssignale von der Zollfront: SMI startet etwas höher -- DAX erholt sich zum Wochenstart -- Börsen in China mit Verlusten - Japan im Feiertag

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenauftakt etwas höher.

Der SMI gewinnt im frühen Verlauf 0,12 Prozent auf 12'511,40 Punkte.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI legen leicht zu.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag trotz neuer Zolldrohungen der USA gegenüber China höher. Händler hatten bereits im Vorfeld auf eine Erholung nach den Verlusten vom Freitag gehofft, als die Furcht vor einer erneuten Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China die Märkte im späten Handel nach unten gezogen hatte. Donald Trump hatte China mit neuen Zöllen von 100 Prozent ab dem 1. November gedroht und ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea wegen des Handelskonflikts in Frage gestellt.

Mittlerweile haben sich die Wogen aber wieder etwas geglättet, da Trump plötzlich wieder versöhnlichere Töne angeschlagen hat. "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment. Er will keine Depression für sein Land, und ich auch nicht", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Zudem dürften die Anleger ihren Blick nun wieder stärker auf die Quartalsberichte richten, die in den nächsten Tagen und Wochen veröffentlicht werden.

DEUTSCHLAND

Die neue Handelswoche startet der deutsche Aktienmarkt mit einem Plus.

Der DAX gewinnt zum Auftakt 0,54 Prozent auf 24'372,90 Punkte.

Nach einem neuerlichen Zollschock kurz vor dem Wochenende startet der DAX am Montag damit einen Erholungsversuch. Im Anschluss an eine erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften schlug US-Präsident Donald Trump wieder versöhnlichere Töne an. Zudem hat Frankreich eine neue Regierung, auch wenn die politische Krise im Nachbarland damit weiterhin nicht gelöst ist.

Am Donnerstag noch hatte sich der DAX - nicht zuletzt beflügelt von Zinssenkungsfantasien und fortgesetzter KI-Begeisterung - mit einem Rekordhoch von 24'771 Zählern der 25'000-Punkte-Marke weiter genähert, seine Gewinne dann aber wieder abgegeben. Am Freitag folgte eine Talfahrt um anderthalb Prozent, nachdem Trump sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage gestellt und China mit weiteren drastischen Zöllen gedroht hatte. Innerhalb nur weniger Minuten war das deutsche Börsenbarometer daraufhin um mehrere hundert Punkte abgesackt.

Auf der Plattform Truth Social versuchte Trump am Wochenende die Wogen dann zu glätten: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut", schrieb er. Weder Xi noch er wollten China in eine "Depression" stürzen. Vielmehr wollten die "USA China helfen, nicht schaden".

Wie Trump zu dieser Einschätzung gelangte, blieb zunächst unklar. Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management warnte denn auch trotz der sich abzeichnenden Erholung an den europäischen Börsen: "Das ist keine Entspannung, sondern Verhandlungstheater", und sprach von einem Schachspiel, bei dem jeder Zug ebenso für die Kamera wie für das Brett gemacht werde.

Mit Blick auf Frankreich hat Sebastien Lecornu nach seiner erneuten Ernennung zum Premierminister am Sonntagabend eine neue Regierung gebildet. Gleich in den ersten Tagen muss sich das Kabinett allerdings mit dem Haushalt für das hoch verschuldete Land befassen. Obendrein droht noch ein Misstrauensvotum der Opposition.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Freitag mit Verlusten.

Der Dow Jones ging 1,90 Prozent schwächer bei 45'479,60 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verlor daneben 3,56 Prozent und schloss bei 22'204,43 Zählern.

Die US-Börsen starteten den Freitagshandel mit einer weiteren Rekordrally durch moderate Gewinne. Die wichtigsten Technologie-Indizes erreichten einmal mehr Bestmarken. Jedoch sollte der Aufschwung nicht von Dauer sein, im Handelsverlauf drehte die Stimmung und Anleger schickten die Märkte abwärts.

Neue Sorgen über eine Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China haben am Freitag weltweit die Börsen belastet. US-Präsident Donald Trump stellte ein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage und begründete dies mit dem festgefahrenen Konflikt. Auf Truth Social schrieb Trump, es scheine "keinen Grund mehr" für ein Treffen zu geben. Gleichzeitig warf er Peking vor, durch neue Exportbeschränkungen für seltene Erden die Spannungen zu verschärfen - und drohte mit einer deutlichen Erhöhung der US-Zölle auf chinesische Produkte.

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober zudem zwar leicht abgeschwächt, ist aber dennoch besser ausgefallen als erwartet. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 55,0 Punkte.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich zum Start der neuen Woche tiefer.

In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Sports" geschlossen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 hatte am Freitag letztendlich 1,01 Prozent auf 48'088,80 Punkte verloren, nachdem er am Vortag noch bei 48'597,08 Zählern einen neuen Rekordstand erklommen hatte.

Abwärts geht es am Montag uf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite zeitweise 0,21 Prozent tiefer bei 3'888,83 Punkten notiert.

Kräftige Verluste werden aus Hongkong gemeldet: Der Hang Seng gibt zeitweise 2,21 Prozent auf 25'708,95 Zähler nach.

Die asiatischen Börsen folgen mit ihrer schwachen Entwicklung dem Ausverkauf, der bereits am Freitag die US-Börsen sowie die europäischen erfasst hatte. US-Präsident Donald Trump versetzte den Märkten am Freitag einen Schockmoment. Denn er drohte Peking mit einer massiven Erhöhung der Zölle auf 100 Prozent und einer Verhängung von Exportkontrollen. Zudem stellte er das geplante Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea in Frage. Grund für diese Neueinschätzung des US-Präsidenten waren die jüngsten Beschränkungen Pekings für Seltene Erden. Anleger befürchten einen neuen Handelskrieg, auch wenn Trump am Sonntag schon wieder versöhnlichere Töne anschlug.

Das chinesische Handelsministerium stellte indes klar, dass man keinen Handelskrieg anstrebe, aber vor einem möglichen auch keine Angst habe. Peking drohte mit "angemessenen Gegenmassnahmen". Die deutlich besser als gedacht ausgefallenen Import- und Exportdaten in China spielen vor dem Hintergrund der neuen Handelseskalation keine Rolle.

Die Drohung Trumps gegen China ziele wahrscheinlich darauf ab, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen, urteilt Goldman Sachs. "Wir neigen zu (dieser) Interpretation und erwarten, dass die endgültige Lösung eine Verlängerung der derzeitigen Zollpause über den 10. November hinaus sein wird, zusammen mit einigen neuen, aber begrenzten Zugeständnissen von beiden Seiten", urteilen die Analysten.

