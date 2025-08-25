|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 07:53:57
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Streaming-Markt bleibe in Bewegung - in die richtige Richtung, schrieb Laurent Yoon am Dienstag in seinem Quartalsupdate. Netflix bleibe unangefochtener Marktführer, auch wenn Youtube etwas aufgeholt habe./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 04:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 04:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1’390.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1’218.07
|
Abst. Kursziel*:
14.11%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1’218.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.12%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
