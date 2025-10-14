Ausblick: ASML NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ASML NV wird sich am 15.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,46 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,41 Prozent erhöht. Damals waren 5,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

ASML NV soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,75 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 23 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,47 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,08 EUR aus. Im Vorjahr waren 19,25 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten im Durchschnitt 32,36 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 28,26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

