Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Verluste

Um 20:01 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.79 Prozent schwächer bei 22’760.91 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.134 Prozent auf 22’972.37 Punkte an der Kurstafel, nach 22’941.67 Punkten am Vortag.

Bei 22’718.76 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23’006.07 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21’700.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20’412.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17’923.90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18.05 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’006.07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14’784.03 Zählern.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 14.47 Prozent auf 1.59 USD), 3D Systems (+ 5.05 Prozent auf 3.33 USD), Bassett Furniture Industries (+ 4.91 Prozent auf 16.04 USD), Consumer Portfolio Services (+ 3.13 Prozent auf 7.90 USD) und Netflix (+ 2.25 Prozent auf 1’189.48 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Elron Electronic Industries (-13.85 Prozent auf 1.84 USD), FormFactor (-9.35 Prozent auf 38.59 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.91 Prozent auf 334.83 USD), MKS Instruments (-6.69 Prozent auf 130.14 USD) und Methode Electronics (-5.85 Prozent auf 7.56 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’246’536 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.902 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10.27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch