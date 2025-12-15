NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intel-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Intel-Aktie betrug an diesem Tag 50.67 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 197.375 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’462.75 USD, da sich der Wert eines Intel-Papiers am 12.12.2025 auf 37.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25.37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Intel belief sich zuletzt auf 180.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch