|Lukrativer Intel-Einstieg?
|
15.12.2025 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Intel-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Intel-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intel-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Intel-Aktie betrug an diesem Tag 50.67 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Intel-Aktie investiert hat, hat nun 197.375 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’462.75 USD, da sich der Wert eines Intel-Papiers am 12.12.2025 auf 37.81 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25.37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Intel belief sich zuletzt auf 180.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Intel Corp.
|
12.12.25
|Intel Aktie News: Intel büsst am Freitagabend ein (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Intel Aktie News: Intel macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
11.12.25
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.ch)
|
11.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Intel-Aktie höher: EU-Strafe gegen Intel laut europäischem Gericht zu hoch (AWP)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: S&P 500 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
