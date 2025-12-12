Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.12.2025 20:27:13

Intel Aktie News: Intel büsst am Freitagabend ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Intel. Die Aktionäre schickten das Papier von Intel nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 38,27 USD.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 38,27 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'206 Punkten realisiert. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,18 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,22 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 8'513'328 Intel-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Intel-Aktie 14,97 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Am 23.10.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel noch ein Gewinn pro Aktie von -3,88 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 13.65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 22.01.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,332 USD je Intel-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

