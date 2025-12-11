NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.63 Prozent leichter bei 25’614.84 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25’598.39 Zählern und damit 0.691 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25’776.44 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’372.18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’661.94 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.559 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 25’533.49 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wies der NASDAQ 100 23’992.56 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, stand der NASDAQ 100 bei 21’763.98 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 22.12 Prozent aufwärts. Bei 26’182.10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’542.20 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 4.41 Prozent auf 129.72 USD), Adobe (+ 3.01 Prozent auf 353.46 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.86 Prozent auf 161.82 USD), Marriott (+ 2.82 Prozent auf 295.06 USD) und MercadoLibre (+ 2.66 Prozent auf 2’023.07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Marvell Technology (-4.06 Prozent auf 88.72 USD), Arm (-4.05 Prozent auf 135.79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.35 Prozent auf 178.45 USD), Intel (-3.19 Prozent auf 39.48 USD) und PDD (-2.66 Prozent auf 112.21 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21’070’621 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.843 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Charter A-Aktie hat mit 5.98 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

