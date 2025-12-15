Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’028 1.1%  SPI 17’902 1.0%  Dow 48’433 -0.1%  DAX 24’232 0.2%  Euro 0.9357 0.1%  EStoxx50 5’753 0.6%  Gold 4’298 -0.1%  Bitcoin 69’180 -1.5%  Dollar 1 0.0%  Öl 60.4 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Sportradar-Aktie gibt ab: Breon Corcoran wird in den Verwaltungsrat gewählt
Boeing-Aktie fester: Triebwerksausfall zwingt Maschine zu Notlandung in Washington
Airbnb-Aktie dennoch im Plus: Harte Strafe in Spanien
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel zeitweise
Suche...
Plus500 Depot

Sportradar Aktie 113423966 / CH1134239669

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Generalversammlung 15.12.2025 17:12:38

Sportradar-Aktie gibt ab: Breon Corcoran wird in den Verwaltungsrat gewählt

Sportradar-Aktie gibt ab: Breon Corcoran wird in den Verwaltungsrat gewählt

Die Aktionäre von Sportradar haben wie vorgeschlagen Breon Corcoran in den Verwaltungsrat gewählt.

Sportradar
19.70 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen
Die Wahl fand am 11. Dezember im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung statt, wie der an der US-Börse kotierte St. Galler Sportdatenanbieter Sportradar am Montag mitteilte.

Der 54-jährige Corcoran ist den Angaben zufolge CEO des britischen Online-Trading-Unternehmens IG Group. Zuvor hatte er den Angaben zufolge Führungspositionen bei mehreren Unternehmen aus der Fintech- und Online-Gaming-Branche inne.

Im Handel an der NASDAQ verliert die Sportradar-Aktie zeitweise 0,61 Prozent auf 22,97 US-Dollar.

an/cg

St. Gallen (awp)

Weitere Links:

Sportradar-Aktie dennoch rot: Weiteres Wachstum im dritten Quartal

Bildquelle: Sportradar