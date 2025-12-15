Sportradar Aktie 113423966 / CH1134239669
15.12.2025 17:12:38
Sportradar-Aktie gibt ab: Breon Corcoran wird in den Verwaltungsrat gewählt
Die Aktionäre von Sportradar haben wie vorgeschlagen Breon Corcoran in den Verwaltungsrat gewählt.
SportradarDie Wahl fand am 11. Dezember im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung statt, wie der an der US-Börse kotierte St. Galler Sportdatenanbieter Sportradar am Montag mitteilte.
19.70 EUR 0.00%
Der 54-jährige Corcoran ist den Angaben zufolge CEO des britischen Online-Trading-Unternehmens IG Group. Zuvor hatte er den Angaben zufolge Führungspositionen bei mehreren Unternehmen aus der Fintech- und Online-Gaming-Branche inne.
Im Handel an der NASDAQ verliert die Sportradar-Aktie zeitweise 0,61 Prozent auf 22,97 US-Dollar.
an/cg
St. Gallen (awp)
Bildquelle: Sportradar
