Sportradar-Aktie gibt ab: Breon Corcoran wird in den Verwaltungsrat gewählt

Die Wahl fand am 11. Dezember im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung statt, wie der an der US-Börse kotierte St. Galler Sportdatenanbieter Sportradar am Montag mitteilte.

Der 54-jährige Corcoran ist den Angaben zufolge CEO des britischen Online-Trading-Unternehmens IG Group. Zuvor hatte er den Angaben zufolge Führungspositionen bei mehreren Unternehmen aus der Fintech- und Online-Gaming-Branche inne.

Im Handel an der NASDAQ verliert die Sportradar-Aktie zeitweise 0,61 Prozent auf 22,97 US-Dollar.

an/cg

St. Gallen (awp)